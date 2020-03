GF Vip, Teresanna Pugliese: avete mai visto i suoi tatuaggi? Le foto e il significato

GF Vip, Teresanna Pugliese: avete mai visto i suoi tatuaggi? Ecco il significato dei tattoo della concorrente del reality.

Lei è una delle protagoniste dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip. Orgogliosamente napoletana, Teresanna Pugliese è una delle ultime entrate nella Casa più famosa della tv. Ma i fan della Pugliese ricorderanno senza dubbio che, i suoi primi passi in tv, Teresanna li ha mossi a Uomini e Donne, dove è stata prima tronista e poi corteggiatrice. E tra i protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi, la napoletana è senza dubbio una delle più amate. Per il suo carattere forte e schietto, la sua simpatia e, innegabilmente, la sua bellezza. Ma avete mai visto i tatuaggi di Teresanna? Alcuni sono molto visibili. E tutti hanno un significato davvero particolare. Diamo un’occhiata ai tattoo della concorrente del GF Vip.

GF Vip, Teresanna Pugliese: ecco il significato dei suoi tatuaggi

Teresanna Pugliese è una delle concorrenti del GF Vip 4. Ma, prima di questo, è stata un’amatissima protagonista di Uomini e Donne. E proprio nel programma della De Filippi, Teresanna ha conosciuto Francesco Monte, col quale ha vissuto una storia d’amore che ha emozionato tutti. Prima di lui,però, la Pugliese aveva iniziato un relazione con Antonio Passarelli, scelto proprio a Uomini e Donne. La storia tra i due non ha avuto lieto fine, ma la coppia aveva deciso di tatuarsi le reciproche iniziali dietro la schiena, avvolte da un paio di ali. Un tatuaggio che, a storia terminata, Teresanna ha deciso di coprire con un angelo, simbolo di fede:

Ma il tatuaggio più ‘famoso’ della bellissima napoletana è senza dubbio il cuore tatuato sulla parte alta del braccio: è senza dubbio il tatto più in vista. Si tratta di un cuore, accompagnato dalle frasi ‘Love me’ e ‘Live me now forever’. Non si sa se è una dedica particolare, ma, senza dubbio, è un inno all’amore:

C’è poi quello che possiamo definire un micro tatuaggio. All’interno del braccio, Teresanna ha tatuato una piccola piuma:

Ad altezza polso, invece, Teresanna ha scelto di tatuare una scritta ricca di significato. “Bella ‘mbriana”, che è anche il suo nick name su Instagram. La bella’mbriana, nella credenza popolare napoletana, è lo spirito benefico della casa. Un tatuaggio che racchiude il legame profondo che Teresanna sente con la sua città:

Insomma, c’è davvero un mondo da scoprire sulla pelle della bellissima concorrente del GF Vip. Che, anche nella Casa, sta dimostrando di avere carattere da vendere. E voi, cosa ne pensate di Teresanna?