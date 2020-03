GF Vip, spunta un retroscena inedito su Antonio Zequila: a svelarlo in diretta è Sossio Aruta, durante la puntata di ieri sera.

Una puntata davvero ricca di colpi scena, quella di ieri del Grande Fratello Vip. Dopo la doverosa parentesi dedicata all’emergenza Coronavirus, Alfonso Signorini ha dato il via alla dinamiche del gioco, con lo scopo di regalare, a chi volesse, qualche ora di spensieratezza in questi giorni difficili. Tra gli argomenti trattati durante la diretta, anche una vecchia acredine tra Sossio Aruta e Antonio Zequila. Il motivo? Lo ha rivelato proprio l’ex cavaliere di Uomini e Donne Over, raccontando un retroscena inedito su Zequila. Curiosi di scoprire cosa è accaduto? Ve lo sveliamo subito.

GF Vip, spunta un retroscena inedito su Antonio Zequila: il racconto di Sossio Aruta

“Quando io ho partecipato a Temptation Island Vip, lui avrebbe voluto partecipare. Ho saputo che ha chiamato un amico in comune dicendo: ‘Ma come mai quel tip…sta sempre in mezzo e io che sono un attore che ha fatto teatro no, e lui che non ha fatto mai un c…. riesce?'”. Proprio così, secondo Sossio, Antonio Zequila avrebbe voluto partecipare al reality di Canale 5 dedicato alle coppie e per questo vedrebbe di cattivo occhio Sossio. “Secondo me se l’è sognato ieri notte!”, replica Zequila, che nega tutto. Ma Aruta è sicuro delle sue parole e aggiunge che Antonio non sapeva che quella persona fosse amica anche di Sossio. L’opinionista Pupo commenta divertito il siparietto: “È una sfida all’ultimo ego!”. Ma Sossio aggiunge: “Una sfida genuina però, io gli voglio bene!”

Un duello commentato anche da Rita Rusic e Michele Cucuzza, gli unici due ex concorrenti presenti in studio ieri. Entrambi hanno definito sia Antonio che Sossio due concorrenti davvero simpatici. Insomma, una sfida per la leadership che fa sorridere i telespettatori! E voi, credere alla versione di Sossio?