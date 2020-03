Grande Fratello Vip, chi è l’eliminato della puntata del 11 marzo

Grande Fratello Vip, chi è stato l’eliminato della puntata del 11 marzo e quali concorrenti sono andati in nomination in vista della prossima settimana

Puntata davvero ricca di contenuti quella di ieri sera del Grande Fratello Vip, che è incominciata con le parole del Presidente del Consiglio Conte. Un periodo molto difficile quello che ci stiamo trovando ad affrontare qui in Italia, che ovviamente non poteva più essere nascosto ai concorrenti del Grande Fratello Vip. Il gioco prevede infatti che i concorrenti vivano all’oscuro di quanto accada al di fuori del programma, è così è stato fino alla settimana scorsa, quando il conduttore ha ritenuto doveroso informare i coinquilini di quanto sta accadendo fuori. L’altro ieri Michele Cucuzza è stato incaricato di dare nuovi aggiornamenti ai coinquilini, informandoli di tutte le novità e mostrando loro il messaggio del Premier Conte. Ieri sera hanno espresso la loro volontà di continuare ad intrattenere il pubblico, per fornire un piccolo spazio di svago e divertimento. Si è passati poi alla lite tra Fernanda Lessa ed Antonella Elia della scorsa settimana e pare che le due abbiano alzato bandiera bianca e Alfonso Signorini si è scusato pubblicamente con la Lessa, poiché nonostante non abbia gradito alcuni atteggiamenti, mai avrebbe voluto ferire il suo credo religioso.

Dopo aver affrontato questa situazione tra Fernanda e Antonella, ovviamente è arrivato un altro punto saliente della serata, le eliminazioni. Settimana scorsa in nomination erano giunte Asia Valente, Sara Soldati e l’attore Fabio Testi, che aveva chiesto ai compagni di avventura di nominarlo per poter uscire dalla casa, preoccupato per le sorti del figlio che si trova a Shanghai. Dal televoto abbiamo potuto appurare che a lasciare la Casa del Grande Fratello Vip dovrà essere Asia Valente. La ragazza consolata da Antonella Elia, con cui ha instaurato un bel rapporto, e Sara Soldati, si è avviata all’uscita della casa. Subito dopo, ovviamente il conduttore ha chiesto a Fabio cosa intendesse fare, se uscire dalla casa, oppure continuare la sua avventura televisiva, impegnandosi però nelle dinamiche del gioco. L’attore ha deciso di rimanere all’interno della casa e continuare a regalare un momento di leggerezza agli italiani in un momento così difficile.

A fine serata è stata comunicata la nomination per la prossima settimana. Al ballottaggio per la salvezza vedremo Adriana Volpe, Antonella Elia e Fabio Testi. Non ci resta che aspettare la prossima settimana per capire cosa accadrà e chi sarà salvo tra i tre.