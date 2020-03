Coronavirus, Melissa Satta è ad Istanbul insieme a suo marito e a Maddox e anche qui, come raccontato in prima persona, ci sono stati dei casi positivi.

Suo marito Kevin Prince Boateng è in Turchia per lavoro. Ed è più che normale che sia Melissa Satta che il loro primogenito Maddox si siano recati qui qualche settimana fa. Recatasi in Galatasaray ancora prima che in Italia scoppiasse e diffondesse il Coronavirus, l’ex velina di Striscia la Notizia, purtroppo, è rimasta qui. Ovviamente, la preoccupazione, nonostante sia lontana da casa, c’è e si fa sentire. Anche perché, come raccontato dalla diretta interessate in diverse Instagram Stories caricate sul suo profilo social ufficiale, anche in Turchia ci sono alcuni casi positivi al Covid-19. Certo, come raccontato in primo persona, non sono stati affatto rintracciati ad Istanbul. Tuttavia, lo spavento, com’è giusto che sia, c’è. Ma vediamo molto più di vicino le sue parole.

Melissa Satta ad Istanbul: ‘Anche qui casi di Coronavirus’, le sue parole

Nonostante sia ad Istanbul insieme a suo marito e il piccolo Maddox, Melissa Satta non perde occasione di poter aggiornare i suoi followers su come stia trascorrendo queste giornate particolari. Infatti, pochissime ore fa, l’ex velina di Striscia la Notizia si è mostrata in palestra. Intenta, come al suo solito, a compiere una dura e faticosa sessione sportiva. Ma non solo. Perché, prima ancore di iniziare il suo allenamento, la giovane sarda ha parlato del Coronavirus. E, soprattutto, com’è la situazione che si respira in Turchia. Sappiamo che in Italia la situazione è davvero drammatica. Eppure, ad Istanbul, invece, com’è? A raccontare ogni minima cosa, come dicevamo precedentemente, è la diretta interessata.

‘Anche stamattina in palestra per fare un po’ di attività fisica. Sono sola come sempre, meglio così’, così iniziano le Instagram Stories di Melissa Satta che sottolineano il suo impegno quotidiano con lo sport. E poi, subito dopo, continua: ‘Cerco di uscire poco. La preoccupazione e il timore, c’è anche qua. Anche se per fortuna i casi sono stati pochissimi, non ad Istanbul, però è meglio prevenire’. Quindi, da come si può chiaramente capire, anche nella maggiore città turca c’è l’incubo del Coronavirus. Per questo, Melissa Satta ribadisce: ‘Anche noi cerchiamo di stare il più possibile in casa’.

Melissa è rifatta?

Un po’ di tempo, l’ex velina di Striscia la Notizia ha condiviso una foto fantastica che ha chiaramente lasciato intendere ad un suo followers che si fosse rifatta le labbra. È davvero così? Chi lo sa! In ogni caso, Melissa è davvero stupenda.

