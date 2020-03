Miriam Leone in intimo allo specchio: “Tutti a casa”, la story è imperdibile

Miriam Leone in intimo allo specchio: “Tutti a casa”, la story su Instagram è imperdibile, ecco come si è mostrata l’attrice ai suoi followers.

Miriam Leone è diventata ormai una delle attrici più attrezzate in Italia. Diventata nota al grande pubblico grazie al trionfo a Miss Italia nel 2008, la bellissima siciliana da allora è rimasta in tv, prima come conduttrice di programmi importanti come Unomattina Estate o anche Mattina in Famiglia, poi come attrice. Negli ultimi mesi è stata su Sky con la serie tv 1994, sequel di 1992 e 1993, tutte stagioni di grande successo. Sempre molto attiva anche sui social, Miriam condivide con i suoi followers molto della sua vita quotidiana e spesso li fa impazzire con foto e video in cui mette in evidenza il suo corpo mozzafiato. Occhi verdi, capelli ramati e sorriso indimenticabile, Miriam è davvero elegante e affascinante e il pubblico, soprattutto quello maschile, è incantato dalla sua bellezza. Poco fa l’attrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto imperdibile, in cui si mostra in intimo davanti allo specchio, esortando i suoi fan a rimanere a casa, così come ordinato dal Governo a causa dell’emergenza Coronavirus: scopriamo insieme lo scatto da urlo.

Miriam Leone in intimo davanti allo specchio: la foto è imperdibile, ecco come si è mostrata ai fan

Sono giorni molto difficili per l’Italia, che sta vivendo un periodo di quarantena dovuta all’emergenza Coronavirus. I contagi sono in continuo aumento e il Governo ha stabilito che tutta la penisola sia ‘zona rossa’. ‘Io resto a casa’, questo lo slogan che da giorni accompagna le giornate degli italiani. Anche i vip stanno utilizzando la loro popolarità per spingere la gente a non uscire, con appelli e messaggi su Instagram. Lo ha fatto anche Miriam Leone, che poco fa ha pubblicato una story imperdibile. Si tratta di uno scatto in cui Miriam è davanti allo specchio e indossa solo la biancheria intima di pizzo bianco. Una scena che di sicuro ha fatto volare la fantasia dei fan dell’attrice, impazziti davanti alla sua bellezza.

“Tutti a casa”, scrive la Leone nella didascalia dello scatto, dimostrando così che anche lei, come tutti, rispetta l’ordinanza del Governo e trascorre il tempo chiusa in casa, tenendo compagnia ai followers con le sue foto da urlo.

Lo scatto è davvero bellissimo e ‘poetico’, anche per la posa di Miriam, che alza il braccio come se stesse danzando, facendo anche impazzire i suoi followers per la scelta di mostrarsi in intimo.