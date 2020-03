GF Vip, il duro commento di Patrick Ray Pugliese contro una delle sue coinquiline della casa: a chi si riferisce e cos’è successo.

La sedicesima puntata del Grande Fratello Vip, seppure completamente diversa dal solito, ha riscosso un successo davvero incredibile. Ancora una volta, infatti, Alfonso Signorini ha trattato di diversi argomenti e, soprattutto, di tutte le liti che sono successe in questa settimana. A partire, quindi, dal continuo scontro tra Valeria Marini ed Antonella Elia. Fino a quella tra Fernanda Lessa e l’opinionista di Piero Chiambretti. Insomma, una puntata, ammettiamolo, davvero interessante. È proprio per questo che motivo che, appena terminata, i concorrenti rimasti in gioco non hanno potuto fare a meno di commentare quanto accaduto in diretta televisiva. Lo ha fatto, ad esempio, anche Patrick Ray Pugliese. Che, parlando con Adriana Volpe, si è lasciato andare ad un duro commento nei confronti di una delle sue compagne di viaggio. ‘Dovrebbe uscire’, dice l’ex gieffino alla Volpe. Ecco a chi si riferisce.

Patrick Ray Pugliese: ‘Dovrebbe uscire dal GF Vip’, a chi si riferisce

Dopo l’uscita di Sara Soldati nel corso della sedicesima puntata del Grande Fratello Vip, al ballottaggio vi sono: Adriana Volpe, Antonella Elia e Fabio Testi. Ebbene si. Le due più grandi leader della casa di questa quarta edizione del reality si scontreranno al televoto. Nonostante bisogna aspettare esattamente una settimana per conoscere il risultato, c’è chi, all’interno della casa, ha le idee già molto chiare su chi dovrebbe uscire. E, terminata la puntata, non ha perso occasione per poter spiegare chiaramente la sua posizione. Parliamo, infatti, di Patrick Ray Pugliese. Una volta staccata la diretta, l’ex concorrente del Grande Fratello Nip ha parlato con Adriana Volpe. E ha chiaramente detto che, secondo il suo parere, Antonella Elia dovrebbe abbandonare la casa.

‘Per giustizia, dovrebbe uscire Antonella. Lei è la meno valorosa, non so quanto sia utile continuare a sentire litigi’, confessa Patrick ad Adriana Volpe. Insomma, le idee del buon Pugliese sono molto chiare. Ma come voterà il pubblico? Staremo a vedere!