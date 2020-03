Vincenzo Salemme e Valeria Esposito, perché non hanno avuto figli

La vita privata di Vincenzo Salemme e il dramma del presunto aborto avuto con Valeria Esposito.

Va in onda questa sera su Canale 5 il film Non si Ruba a Casa dei Ladri che vede, tra gli altri attori, anche lo straordinario Vincenzo Salemme. Un attore poliedrico, dalla irresistibile vena comica e una irreferenabile voglia di far sorridere il pubblico a casa. Però, dietro la vita da attore e comico, c’è un uomo come tutti noi che, nella sua vita, ha dovuto affrontare, così pare, un terribile momento legato all’aborto della sua compagna dell’epoca.

La situazione dei figli di Vincenzo Salemme e Valeria Esposito

La storia dell’aborto dell’ex moglie di Vincenzo Salemme non è stata verificata da lui o dall’ex moglie in prima persona, ma pare essere piuttosto triste. Come abbiamo detto i due diretti interessati, essendo molto riservati non hanno parlato della vicenda e, allo stesso tempo, è anche una decisione più che comprensibile vista la gravità dell’accaduto. Come riportano diverse testate come YouMovie e Viagginews, i due pare abbiano dichiarato di aver preso la dolorosa e difficile scelta di abortire. Una scelta necessaria, ma non sappiamo quali siano le cause dietro a questo gesto. Sicuramente più che obbligato perché una scelta così non si prende certamente a cuor leggero. Un dramma vero e proprio, una decisione molto dolorosa che ha segnato sia la vita dell’attore napoletano che quello dell’ex compagna. Dalle loro bocche però, in seguito a questa fuga di notizie, non è mai uscito nulla.

La carriera di Vincenzo Salemme

Per quanto riguarda la sua vita sappiamo che è nato nel 1957 a Bacoli, in provincia di Napoli e dopo gli studi classici al Liceo Umberto I di Napoli ha deciso di concentrarsi molto nel mondo della recitazione e del teatro che è la sua passione. Così a 19 anni ha iniziato a recitare nella compagnia di Tato Russo, ma quando si è trasferito a Roma e ha conosciuto Eduardo De Filippo è diventato membro della sua compagnia e il successo ha iniziato a premiarlo.

Per 30 anni, come abbiamo detto, è stato sposato con Valeria Esposito e non hanno mai avuto figli. Quando la storia d’amore è terminata Salemme ha conosciuto Albina Fabi nei camerini durante la trasmissione Tale e Quale Show.