Fabio Colloricchio e Violeta nello studio di Mujeres y Hombres y Viceversa raccontano del tradimento: ecco le loro parole.

Nella puntata di oggi 11 marzo di Mujeres y Hombres y Viceversa, il programma in versione spagnola di Uomini e Donne, sono stati in studio Violeta Mangrinan e Fabio Colloricchio. Ricordiamo lui sul trono nello studio di Maria De Filippi: dopo una lunga storia d’amore con Nicole Mazzocato, l’ex tronista ha perso letteralmente la testa per Violeta nel reality spagnolo Supervivientes. Vivono la loro storia serenamente ma la scorsa estate Fabio non è stato fedele alla sua dolce metà: i due protagonisti hanno raccontato quanto accaduto nella puntata di oggi di Mujeres y Hombres y Viceversa.

Fabio Colloricchio ha tradito Violeta: “Ho fatto una cosa grave”, la confessione

Fabio Colloricchio è entrato nello studio di Mujeres y Hombres y Viceversa oggi 11 marzo per raccontare del tradimento. La scorsa estate l’ex tronista ha tradito la sua Violeta con una ragazza. La prima a confessare dell’incidente amoroso è stata proprio la spagnola: “Fabio mi ha messo le corna, è stato con una ragazza. L’ho scoperto ma ho deciso di non andare in tv a raccontarlo. Non ho commercializzato le mie corna” sono state le sue parole.

L’ex tronista di Uomini e Donne ed ex compagno di Nicole Mazzocato, al fianco di Violeta, dopo aver fatto il suo ingresso in studio ha svelato di essere molto pentito. “Vengo qui a testa bassa, so di aver sbagliato. È accaduto otto mesi fa, ma questo non significa che è meno grave. L’unica cosa che mi fa male è che lei debba rivivere questa cosa perché l’avevamo già superata”. In diretta il Colloricchio ha poi preso la mano di Violeta e le ha detto: “Ti amo con tutta la mia anima”. La spagnola, famoso volto televisivo, ha perdonato il suo Fabio ed oggi vivono serenamente la loro storia d’amore.