L’adolescenza è un periodo di transizione fondamentale nella vita delle persone, come affrontarla leggendo: i migliori libri per ragazzi e ragazze

L’adolescenza è uno dei momenti più importanti nella vita delle persone, rappresenta un momento di transito tra l’età infantile e quella adulta. Un periodo di transizione che varia da persona a persona, ma che generalmente ci hanno insegnato va dai 12 anni circa ai 18/ 20. Non per tutti è così, ogni essere umano ha infatti tempi diversi, ma in linea di massima è questo il periodo che intercorre tra l’essere bambini e il ritrovarsi giovani adulti che si affacciano alla vita. In questo periodo è fondamentale immagazzinare quante più informazioni possibili e quale modo migliore se non leggere un buon libro? I libri per adolescenti possono essere di generi davvero diversi tra loro, ma affrontano tematiche sociali importanti, come: rispetto, amicizia, amore, coraggio nell’essere diversi, bullismo, cyberbullismo, omofobia. Scopriamo insieme quali sono le migliori letture per i ragazzi e le ragazze in età adolescenziale.

Adolescenza, come affrontarla leggendo: i migliori libri per ragazzi e ragazze

Libri Fantasy e classici indicati per una fascia di età tra gli 11 e i 13 anni:

FAIRY OAK: Il segreto delle gemelle (Salani Editore): Saga di Fairy Oak, di cui questo rappresenta il primo capitolo. Fairy Oak è un luogo mistico, in cui è possibile incontrare tantissime creature magiche, tra cui le fate. Esseri magici in grado di volare e dai poteri straordinari. La storia è raccontata da una piccola fata, che rimembra le avventure di Vaniglia e Pervinca, due fate gemelle alle prese con un viaggio straordinario. LA CHIAVE SEGRETA DELL’UNIVERSO – Lucy e Stephen Hawking (Mondadori): Saga scientifica, di cui questo rappresenta il primo capitolo. Stavolta il genere Fantasy lascia posto alla scienza. Il libro racconta del giovane George , appassionato di astronomia, che aiutato dai suoi vicini, intraprenderà un viaggioi avventuroso e straordinario usando i trucchi scientifici. LA MAPPA DEI DESIDERI – ovunque tu voglia andare la mappa ti ci porterà (Mondadori): Bellissima avventura ai confini del mondo. I due personaggi sono alle prese con una mistica mappa, che assicura dei poteri straordinari a chiunque la possegga… prima però bisogna trovarne tutti i pezzi! LE AVVENTURE DI ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE (Mondadori): Scritto da Lewis Carrol alla fine dell’800 è divenuto un vero e proprio cult nel mondo della letteratura per ragazzi. LE CRONACHE DI NARNIA (Mondadori): Saga nata dalla penna di Clive Steplas Lewis è tra le più famose e amate di tutti i tempi. Ambientato nel mondo fantastico di Narnia, il libri della saga sono 7: Il nipote del mago, Il leone, la strega e l’armadio, Il cavallo e il ragazzo, Il principe Caspian, Il viaggio del veliero, La sedia d’argento, L’ultima battaglia. STORIE DELLA BUONANOTTE PER BAMBINE RIBELLI (Mondadori): Libro ibrido per ragazze in bilico tra infanzia e adolescenza. Racconta le gesta di grandi donne. QUESTO LIBRO E’ GAY (Sonda): Racconta la storie e spiega le caratteristiche delle comunità LGTB. Affronta le tematiche della sessualità in tutte le sue sfaccettature. QUESTA SERA E’ GIA’ DOMANI (Edizioni E/O): Scritto da Lia Levi sopravvissuta alla Seconda Guerra Mondiale, di stampo autobiografico

Tanti ancora sono i libri che possono essere d’ispirazione per i vostri piccoli grandi ragazzi. Per ora questo è solo un piccolo assaggio.