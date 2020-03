Amici 19, avete mai visto Nyv da bambina? Spunta uno scatto inedito direttamente dal passato della cantante.

Questa sera, 13 marzo 2020, andrà in onda una nuova puntata di Amici. La diciannovesima edizione del talent di Maria De Filippi è giunta alla fase finale, che, come sempre, si svolge nelle puntata serali. Un’edizione molto particolare, questa, in cui non sono presenti le squadre. Tutti gli allievi si sfidano, uno contro l’altro, per conquistare la vittoria finale. E tra i concorrenti più amati di questa edizione c’è senza dubbio Nyv. Il suo vero nome è Mirella Nyvinne Pinternagel e la sua voce incanta davvero tutti. Nel 2018 ha partecipato a Sanremo Giovani, dove si è classificata terza. Ma la sua vera occasione è quella che sta vivendo ora, nel famoso talent di Canale 5. Tutti conosco Nyv adesso, ma l’avete mai vista da bambina? Su social spunta uno scatto inedito, davvero dolcissimo. Diamo un’occhiata.

Amici 19, avete mai visto Nyv da bambina? Uno scatto su Instagram ci mostra come era la cantante

Anche quest’anno, la scuola di Amici è ricca di voci che toccano l’anima. Tra le cantanti che, sin dalle prime puntate del pomeridiano, hanno conquistato il pubblico c’è senza dubbio Nyv. Una concorrente dal talento incredibile: oltre a saper cantare, Nyv suona pianoforte, chitarra, basso, batteria, ukulele e mandolino e, inoltre, sa usare la loop station. Un’artista a tutto tondo, che è a tutti gli effetti tra le favorite per la vittoria finale del talent di Maria De Filippi. Che, questa sera, andrà in onda con la sua terza puntata. In attesa di scoprire cosa canterà Nyv e se accederà alla quarta puntata del serale, per i fan della cantante c’è una dolce sorpresa. L’avete mai vista da bambina? Ebbene, sul profilo ufficiale di Instagram della cantante è possibile trovare alcuni scatti in cui Nyv si mostra proprio nella sua versione mini. Eccone uno, in cui la concorrente è in compagnia della mamma:

Uno scatto davvero dolcissimo, risalente allo scorso dicembre. Il suo dolce viso è inconfondibile, così come i bellissimi ricci. Nyv ha tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo nel talent perché, per i giudici, oltre al talento riesce ad esprimere le sue emozioni. Non solo la voce, insomma, ma anche un gran cuore. Riuscirà Nyv ad accedere alla prossima puntata del talent show? Non ci resta che attendere qualche ora per scoprirlo. E voi, chi preferite tra tutti i concorrenti di Amici 19?