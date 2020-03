Amici | colpo di scena clamoroso, concorrente fa la valigia e va via

Ad Amici di Maria De Filippi un colpo di scena clamoroso: concorrente prepara la valigia e si precipita alla porta d’uscita. Non c’è stato verso di fermarla

Amici, colpo di scena clamoroso nella trasmissione di Maria De Filippi. La cantante, Nyv, ha fatto la valigia ed è andata via. Proprio così. In un momento di panico, si è messa a preparare la propria valigia e si è precipitata verso la porta d’uscita. Giulia e Gaia sono corse immediatamente a fermarla, ci hanno provato in tutti i modi, ma lei era implacabile. Si è fermata qualche minuto alla porta che dal giardino della casetta porta fuori, le ragazze hanno provato a farla ragionare ma non ci sono riuscite. Si tratta di un colpo di scena clamoroso, andato in onda nel Day Time di venerdì 13 marzo 2020, a poche ore quindi dal serale. Cosa è successo davvero?

Provano a fermarla, a farla riflettere. Ma lei sostiene: “Non sto bene. Lasciatemi fare quello che voglio fare. Andate avanti voi con quello che state facendo, ma lasciatemi andare”. A quanto pare, la ragazza non ha sopportato il peso della competizione all’interno della scuola di Amici ed ha preferito uscire. Per cui, ha fatto la valigia ed è andata via e le compagne di viaggio nulla hanno potuto contro questa sua decisione. “E’ da tempo che penso a questa cosa qui, non me la sento addosso”.

Dopo un po’, però, Nyv è tornata nella casetta e le ragazze l’hanno accolta a braccia aperte. Evidentemente, si è trattato di un momento di panico. Ma poi? Altre immagini del Day Time di Amici raccontano della cantante che smette di cantare durante le prove e lascia il palco all’improvviso. Di nuovo il panico? Beh, non sappiamo di quale sentimento si tratti precisamente. Non sappiamo cosa può passare nella testa di una ragazza così giovane quando si sente sotto pressione. Tuttavia, Nyv è apparsa davvero molto agitata. Cosa succederà al serale di venerdì 13 marzo? La cantante è andata a fare le prove, ma non si è capito se quando si è tolta il microfono aveva terminato il suo lavoro oppure no. Comunque sia, sembrava abbastanza provata.

Un talento gigantesco

Se le chiedi ‘quanti strumenti sai suonare?’ non ti sa rispondere con precisione. Avrà perso il conto da tempo. Una voce incantevole ed una personalità non proprio così comune. E’ una delle artiste più ‘quotate’ di questa edizione di Amici, Nyv ha di sicuro un talento impressionante e sarebbe oggettivamente un peccato vederla andar via per non tornare più nel programma.