Amici, la terza puntata del serale è in onda venerdì 13 marzo: arriva una drastica decisione della produzione del talent.

Questa sera, 13 marzo 2020, andrà in onda una nuova puntata di Amici 19. Il talent di Maria De Filippi è giunto alla fase finale che, come ogni anno, si svolge nelle puntate in prima serata. Un’edizione, questa, ricca di novità. A partire dall’annullamento delle squadre e dei rispettivi coach: i concorrenti si sfidano singolarmente, uno contro l’altro. Ma anche la programmazione di Amici, come altre trasmissioni, è stata inevitabilmente sconvolta dall’emergenza Coronavirus che ha messo in ginocchio il nostro Paese. Già venerdì scorso, la diretta di Amici è andata in onda senza pubblico in studio. Ma per la puntata di questa sera, la terza del serale, ci saranno ancora cambiamenti. Ecco cosa accadrà.

Amici, terza puntata 13 marzo: drastica decisione, niente pubblico in studio

L’emergenza Coronavirus ha sconvolto anche i palinsesti tv. Molte trasmissioni sono state sospese, per dar spazio a maggiore informazione e cronaca in diretta. Ma Mediaset ha deciso di far proseguire la messa in onda di alcuni programmi già avviati, nel rispetto delle regole. Tra questi c’è anche Amici, il tante di Maria De Filippi, giunto alla sua diciannovesima edizione. Quest’anno, Amici va in onda il venerdì sera e questa sera ci sarà la terza puntata del serale. Una puntata che proseguirà ancora senza pubblico e con l’obbligo di mantenere la distanza di un metro. Ma non solo. La produzione ha preso un’altra drastica decisione per la nuova puntata del talent: nessun ospite nella terza puntata di Amici. Proprio così, oltre al pubblico, non ci saranno neanche gli ospiti, che spesso duettano con i cantanti in gara. La sfida, quindi, proseguirà in un ambiente decisamente più triste. Ma i ragazzi ce la metteranno tutta per continuare ‘lo spettacolo’. In gara ne sono rimasti 7 concorrenti: Nyv, Gaia, Nicolai, Javier, Jacopo, Giulia e Valentin. Pronti a sfidarsi, l’uno contro l’altro, per conquistare la maglia per l’accesso alla quarta puntata del serale. Chi la spunterà? Non ci resta che attendere poche ore per scoprirlo!

La finale di Amici, quindi, è sempre più vicina. E, salvo imprevisti e cambiamenti di palinsesti, al termine del serale inizierà una nuova sfida: quella di Amici All Star, dove tanti ex protagonisti del talent, compreso il vincitore di quest’anno, si sfideranno a suon di canti e balli. Chi sarà a trionfare nella diciannovesima edizione del talent più longevo della tv? Manca poco per scoprirlo. E voi, per chi fate il tifo?