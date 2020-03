Chi è Stefano Dionisi: scopriamo insieme l’età, la carriera e la vita privata dell’attore co protagonista con Luisa Ranieri de ‘La vita promessa’

Stefano Dionisi, attore di grande successo, che nel corso degli anni ha interpretato molteplici ruoli di successo, che in molti casi gli sono valsi anche premi di un certo spessore. Nato a Roma, si è sempre dedicato alla recitazione, non solo sul grande schermo, ma anche per la televisione e il teatro. Ma andiamo a scoprire qualcosa in più sulla sua età, la carriera televisiva e cinematografica.

Chi è Stefano Dionisi: età, carriera e vita privata dell’attore

Stefano Dionisi nasce a Roma il 1 ottobre del 1966 ed è un attore televisivo, cinematografico e teatrale italiano. Dionisi conseguì il diploma di liceo Classico a Roma e nel frattempo iniziava a coltivare la sua passione per l’arte della recitazione, in particolare ha studiato presso il teatro ‘La Scaletta’ di Roma. Ultimati gli studi di recitazione inizia a viaggiare tra New York e l’India. Il suo debutto avviene all’età di 23 anni in televisione con ‘Rose’. Successivamente ottiene il ruolo di protagonista in ‘Voce Regina’ che gli consente di ricevere il David di Donatello. Nel 1996 lavora prima per Marcello Mastroianni in ‘Sostiene Pereira’ e ‘Bambola’ in cui interpreta il fratello omosessuale di Valeria Marini. Qualche anno dopo veste i panni di Don Rodrigo in ‘I promessi Sposi’. Nel 2007 interpreta Luciano Liggio nel Film ‘L’ultimo dei Corleonesi’ e ‘Caccia Segreta’ di Massimo Spano. Nel 2011 interpreta nuovamente un ruolo molto importante, quello dell’Ottavo re di Roma in ‘Caccia al Re – La Narcotici’. Nel 2013 recita nella serie tv ‘Pupetta – il coraggio e la passione’ nel ruolo dell’omopedofilo commissario Imparato insieme a Barbara De Rossi, Manuela Arcuri ed Eva Grimaldi. Nel 2015 si ritrova a girare la seconda stagione di ‘Caccia al Re – La Narcotici’ e nello stesso anno inizia anche le riprese di ‘Un Medico in Famiglia’, in cui interpreta il padre biologico di Annuccia. Stefano ha recitato anche in ‘La Piovra 5- il cuore del problema’, ‘La vita che verrà’, ‘Era mio fratello’, ‘Una madre’, ‘Mal’aria’, ‘David Copperfield’, ‘Il commissario Nardone’, ‘Un caso di coscienza’, ‘Furore – il vento della speranza’, ‘L’onore e il rispetto – parte quarta’, ‘Il bello delle donne alcuni anni dopo’, ‘Il confine’, ‘L’isola di Pietro’, ‘La vita promessa‘.

Molti sono stati anche i cameo dell’attore all’interno delle altre fiction, come accadrà per l’ultima puntata della dodicesima stagione di Don Matteo.