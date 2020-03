Coronavirus, anche Chiara Nasti resta a casa: il video imperdibile dell’influencer con i suoi genitori riesce a strappare un sorriso ai fan.

Il Coronavirus sta mettendo in crisi l’Italia intera. L’emergenza continua a tenere tutti col fiato sospeso e le direttive del Governo diventano ogni giorno sempre più ‘restrittive’. Il Premier Giuseppe Conte ha chiesto a tutti gli italiani di rimanere in casa il più possibile, uscendo solo per motivazioni necessarie come il lavoro o la spesa, o ancora motivi di salute. Tanti i vip che stanno cercando di sensibilizzare la gente a non uscire di casa con videomessaggi e appelli sui social. Tanti anche i personaggi famosi che scelgono di fare ‘compagnia’ ai loro fan con video e dirette su Instagram. Una di questi è sicuramente Chiara Nasti. L’influencer napoletana da oltre 1 milione e mezzo di followers è sempre presente sui social e poco fa ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video davvero imperdibile, in cui ha mostrato anche i suoi genitori: scopriamolo insieme!

Coronavirus, anche Chiara Nasti rimane a casa: ecco il video imperdibile con i suoi genitori

Chiara Nasti è sempre presente sui social e mostra ai suoi followers tutto quello che fa, dai momenti di lavoro a quelli di svago, compresi i siparietti con il suo fidanzato Ugo Abbamonte. La bella influencer napoletana fa spesso impazzire i suoi fan con foto da urlo, in cui mostra il suo fisico mozzafiato e le sue curve esplosive. Poco fa, invece, ha utilizzato Instagram per strappare un sorriso ai suoi followers in questo periodo di grande tensione a causa dell’emergenza Coronavirus che sta costringendo tutti a rimanere in casa. ‘Noi restiamo a casa’, è l’hashtag dell’influencer, che ha pubblicato un video in cui balla e si diverte insieme ai suoi genitori.

Il video della Nasti è davvero imperdibile e ha permesso ai suoi tantissimi fan di staccare un attimo la spina dal momento di grande tensione e paura che l’italia sta vivendo, ma soprattutto ha presentato a tutti i suoi simpaticissimi genitori.