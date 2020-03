Christian Jessen, medico e presentatore inglese, ha lanciato un’accusa choc: “Coronavirus? Una scusa per gli italiani per non fare niente”

Quarto giorno di quarantena per milioni e milioni di italiani. Il governo italiano ha proclamato l’intero paese “zona protetta”, costringendo i cittadini italiani ad uscire di casa solo per motivi di salute, di lavoro e per andare a fare la spesa. Il Coronavirus, nel frattempo, ha messo in ginocchio il nostro paese. Le regioni più colpite sono la Lombardia, il Veneto e l’Emilia Romagna, ma nessuna regione è immune dal contagio. Sul web e in particolare sui social network è partita una campagna di sensibilizzazione. Alcuni personaggi famosi stanno chiedendo agli italiani di attenersi alle norme dettate dal governo, di restare a casa ed hanno avviato anche delle raccolte per aiutare gli ospedali. Nelle scorse ore sono atterrati a Roma un’equipe di medici cinesi, che affiancherà i medici italiani nella lotta al temibile virus proveniente dall’Oriente. Il Coronavirus, nel frattempo, si sta diffondendo in tutto il mondo, tanto che l’OMS ha dichiarato lo stato di pandemia.

Coronavirus, l’accusa choc del medico inglese

L’Italia è stato il paese occidentale più colpito dal Coronavirus. Il temibile morbo è giunto prima in Francia e in Germania, ma appena è arrivato nel nostro paese si è radicato e si è diffuso a macchia d’olio. La situazione è drammatica: il numero di contagi aumenta di giorno in giorno e pare che il picco non sia stato ancora raggiunto. Nonostante la situazione sia abbastanza grave, c’è chi riesce a lanciare accuse choc nei confronti degli italiani. Come riporta il giornale The Indipendent, il medico e presentatore inglese Christian Jessen, in un’intervista radiofonica rilasciata alla rete Fuber, ha dichiarato: “Il coronavirus? Una scusa degli italiani per prolungare la loro siesta”. Il medico ha inoltre premesso: “Quello che dico potrebbe essere un po’ razzista” e poi ha aggiunto “Gli italiani, sappiamo come sono, per loro ogni scusa è buona per chiudere tutto, interrompere il lavoro e fare una lunga siesta”.

Chi è Christian Jessen?

Christian Jessen è un medico e presentatore inglese, nato ad Hammersmith nel 1973. Jessen conduce programmi come “Grassi contro magri” e “Malattie imbarazzanti”, che vengono trasmessi anche in Italia su Real Time. Egli collabora anche con diverse testate giornalistiche, tra cui il Daily Mail e il Daily Express. Il medico e presentatore è dichiaratamente gay e in una relazione a lungo termine. In passato, inoltre, ha dichiarato di essere affetto da anoressia riversa. Oltre alla carriera televisiva, Jessen porta avanti anche quella di medico a Londra.