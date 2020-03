L’epidemia Coronavirus continua a fare vittime: nel mondo sono oltre 110 mila i casi. In Italia sono 15 mila circa i contagiati ed il governo con il suo decreto ha applicato misure restrittive. Non si può uscire di casa se non per motivi validi e motivati: bisogna rispettare le regole per uscire da quest’incubo che sta vivendo l’Italia ed il mondo. Una buona notizia però è arrivata nella serata di ieri, 12 marzo: il governo e la Croce Rossa cinesi hanno inviato rinforzi per combattere l’epidemia. All’aeroporto di Fiumicino ieri sera sono atterrati nove medici cinesi specializzati in Covid-19 insieme a 31 tonnellate di forniture sanitarie.

Coronavirus, nove medici cinesi atterrano a Roma con 31 tonnellate di forniture sanitarie

A bordo di un volo charter della compagnia China Eastern Airlines sono atterrati a Roma nove medici cinesi: il gruppo di lavoro è composto da medici di diversi istituti tra cui il Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie e l’Ospedale della Cina occidentale nella provincia di Sichuan. 31 tonnellate di forniture sanitarie sono state trasportate: fra il materiale inviato ci sono attrezzature di reparto di terapia intensiva, equipaggiamento per proteggersi dal virus e farmaci antivirali.

Sun Shuopeng, vicedirettore della Croce Rossa, prima della partenza ha dichiarato: “Adesso è una lotta globale“. Tra il materiale trasportato ci sono medicine a base di erbe utilizzate nel trattamento anti Covid-19. Si chiama ‘Capsula di Lianhuaqingwen‘: al Global Times Sun ha svelato che quella appena menzionata si è dimostrata efficace nel trattamento anti Coronavirus. Il ritorno in Cina dei medici dipenderà dall’evoluzione della situazione in Italia.