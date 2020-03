Coronavirus, è morto Luca Targetti ex Responsabile delle compagnie di canto del Teatro alla Scala di Milano; aveva 62 anni.

Si è spento ieri, a causa del Coronavirus, Luca Targetti, ex Responsabile delle compagnia di canto del Teatro alla Scala di Milano e agente di molti artisti con la InArt Management. 62 anni, era stato da poco ricoverato in ospedale dopo essere risultato positivo al virus che sta mettendo in ginocchio il nostro Paese. Il Teatro alla Scala ha voluto ricordarlo con una nota pubblicata sui social.

Il Teatro alla Scala dice addio a Luca Targetti, ex Direttore artistico del famoso teatro milanese. Il sessantaduenne ha perso la vita a causa del Coronavirus. Il teatro ha voluto ricordarlo con un messaggio firmato dal sovraintendente Dominique Meyer, dal Direttore Musicale Riccardo Chaily, tutti gli artisti e i lavoratori del Teatro alla Scala, e la Direzione e lo Staff dell’Accademia Teatro alla Scala. Una notizia appresa con sgomento da quanti hanno potuto collaborare con lui:

Come si legge nell’omaggio sui social, Luca Targetti è stato Responsabile delle compagnie di canto al Teatro per tredici anni, a partire dal 1997, è stato Responsabile dei rapporti Internazionali dell’Accademia, per poi tornare a quella che è stata la sua attività all’inizio della sua carriera, quella di agente. Luca Targetti viene ricordato per la sua competenza e sensibilità, diplomazia e senso dell’umorismo, correttezza e generosità. Un vero punto di riferimento per quanti lo hanno incontrato nel corso della loro carriera. Particolarmente toccanti le parole, apparse sempre nel comunicato, del Sovrintendente Dominique Meyer:

Il post è stato invaso dai commenti di cordoglio: la notizia ha sconvolto tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato.