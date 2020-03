Don Matteo 12, anticipazioni del 19 marzo: scopriamo insieme la trama e chi sarà la guest star dell’ultima puntata in onda su Rai 1 dalle 21:25

Decima e ultima puntata di questa nuova e appassionante stagione di Don Matteo, che ormai da anni tiene banco nelle case degli italiani. Ormai da molti anni, la presenza di Don Matteo è divenuta fissa nella casa dei telespettatori, che seguono con passione e dedizione le vicende di Spoleto. Don Matteo non è l’unico personaggio che da anni ormai ci tiene compagnia, intorno a lui girano le figure del Maresciallo Cecchini interpretato da Nino Frassica, Natalina interpretata da Nathalie Guetta e Pippo interpretato da Francesco Scali. In questa 12 esima serie tutte le puntate andate in onda portavano il nome di uno dei 10 comandamenti e questo ultimo episodio non fa certamente eccezione. Il prossimo episodio avrà anche una guest star d’eccezione, stiamo parlando di Stefano Dionisi, volto che nelle ultime settimane ha fatto sognare il piccolo schermo in ‘La Vita Promessa’ con Luisa Ranieri. Ma scopriamo insieme la trama del prossimo e ultimo episodio, in onda settimana prossima su Rai 1.

Don Matteo 12, anticipazioni 19 marzo: trama e guest star ultima puntata

Decima e ultima puntata – NON DESIDERARE LA ROBA D’ALTRI: Sergio si trova nuovamente nei guai. L’uomo trova in casa sua il cadavere di una donna che non conosce. Il capitano Anna prende immediatamente le sue difese, credendolo sulla parola nel momento in cui dice di non essere stato lui. Di diversa opinione è Marco, ex di Anna e Pm del Comando dei Carabinieri. Secondo Nardi, Sergio non sarebbe l’uomo splendido che vuole far credere ad Anna e che in realtà nasconda dei loschi segreti. Nel frattempo in Canonica c’è un gran trambusto… il Papa ha proposto a Don Matteo di diventare Cardinale e quindi lasciare per sempre Spoleto. Natalina, Pippo e Nino iniziano ad inventare di tutto affinché il parroco non accetti l’offerta del Papa e resti a Spoleto. Tra guai vari e incomprensioni, procedono anche le indagini su Sergio, ma cosa accadrà ad Anna? Alla fine il suo cuore batterà per Sergio o tornerà dall’ex compagno Nardi?

Non ci resta che aspettare per conoscere tutti gli sviluppi e i colpi di scena di questa ultima puntata di stagione.

Tutte le Guest Star che abbiamo visto al fianco di Terence Hill in questa 12 esima stagione di Don Matteo:

Stefano Dionisi, Fabio Rovazzi, Elena Sofia Ricci, Christiane Filangieri, Antonio Catania, Simona Cavallari e i The Jackal.