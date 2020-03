Elettra Lamborghini, il gioco ‘piccante’ con il fidanzato: “Fare canestro con la pallina”, ecco cosa ha ‘combinato’ la cantante.

Elettra Lamborghini ha una personalità davvero vulcanica e solare, sempre pronta a divertirsi e sorridere insieme alle persone che ama. In questi giorni difficili dovuti all’emergenza Coronavirus che sta costringendo tutti a non uscire, anche la cantante rimane chiusa in casa. La quarantena non è facile per una persona sempre attiva come la Lamborghini, ma di sicuro la dolce compagnia del suo fidanzato, il dj Afrojack, sta rendendo tutto più semplice. I due sono sempre più innamorati e lo hanno dimostrato spesso anche sui social, dove Elettra ha annunciato anche di aver ricevuto la proposta di matrimonio dal suo compagno. A breve, dunque, ci saranno le nozze per la coppia, che intanto sta trascorrendo questi giorni di ‘reclusione’ in casa tra film, libri, cibo e tanto amore. Non mancano, però, anche momenti di svago e divertimento, come la Lamborghini ha raccontato poco fa in alcune stories pubblicate sul suo profilo Instagram. La cantante e il suo fidanzato, infatti, si sono divertiti a fare un gioco ‘piccante’, ma hanno avuto un piccolo ‘incidente’: scopriamo insieme cosa hanno ‘combinato’!

Elettra Lamborghini e il suo Nick, noto come dj Afrojack, sono davvero inseparabili. Innamorati e uniti più che mai, i due cercano di trascorrere insieme più tempo possibile, nonostante i tanti impegni di entrambi, e in questo periodo di quarantena dovuto alla grave emergenza Coronavirus, sono chiusi in casa insieme e cercano di ingannare il tempo tra cibo, amore, film e libri. Non mancano, però, anche momenti di gioco. Sempre attivissima su Instagram e pronta a raccontare ai suoi fan tutto quello che le succede, Elettra poco fa ha raccontato un episodio davvero incredibile che le è capitato mentre faceva un gioco ‘piccante’ col suo fidanzato. “Giocavamo a fare canestro nelle mie te**e con una pallina da golf, ma mi è arrivata in testa”, ha scritto Elettra mostrandosi con del ghiaccio sulla fronte.

Elettra e Nick hanno rischiato davvero di farsi male, insomma, soprattutto la cantante, che si è ritrovata con un bernoccolo sulla fronte. “Sembro un unicorno”, ha scritto nella story successiva, facendo ancora più divertire i suoi tantissimi followers.

I video di Elettra sono davvero esilaranti e mostrano ancora una volta la grande complicità tra lei e il suo compagno, ma soprattutto hanno regalato un momento di svago e divertimento ai tantissimi followers della cantante preoccupati per la pandemia.