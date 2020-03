Gaia Gozzi è una delle protagoniste di Amici di Maria De Filippi 19: la giovane italo brasiliana l’abbiamo già vista in tv. Ecco dove.

Il talent show ideato, scritto e condotto da Maria De Filippi è in corso con la sua diciannovesima edizione: Amici scopre e promuove il talento di giovani artisti nel mondo della musica e della danza. Amato dal pubblico, il programma si è aggiudicato come ‘scuola di danza e ballo’ più famosa d’Italia. Tra i protagonisti indiscussi di quest’anno c’è Gaia Gozzi: la giovane cantante con il suo timbro di voce ed i suoi inediti si è conquistata l’affetto del pubblico, il consenso dei professori che le hanno permesso di accedere al serale. Per lei però non è questo il primo talent a cui prende parte: ricordate di averla vista già in tv? Vi sveliamo subito il programma a cui prese parte tempo fa.

Gaia Gozzi Amici 19, dove l’abbiamo già vista in tv

Uno dei protagonisti indiscussi di Amici 19 è indubbiamente lei: Gaia Gozzi. La giovane italo brasiliana ha una forte passione per il canto, da piccola ha iniziato ad inseguire il suo più grande sogno: quello di lavorare con e per la musica. Nata il 29 settembre 1997 a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, è stata influenzata sulle tendenze musicali e creative dalla sua mamma, colei che l’ha accompagnata nel 2016 alle audizioni di X Factor. E così, l’allieva di Amici 19 ha un volto conosciuto: l’abbiamo vista nel programma di Sky Uno, nelle ‘Under Donna’ capitanate da Fedez, giudice di allora. Il talent le ha aperto le porte dandole una sedia ai ‘bootcamp’: Gaia ha conquistato il suo posto ai live cantando ‘Seven Nation Army’ dei White Stripes alle Home Visit. Ha regalato ad X Factor anche un suo inedito, ‘New Dawns’.

Oggi è una concorrente di Amici 19 e chi sa se riuscirà a conquistare il podio del talent più amato dal pubblico Mediaset!