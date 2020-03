Ecco tutte le serie tv su Netflix consigliate per le ragazze: dal cult alla novità, dai titoli storici a quelli nuovi. Abbiamo preparato una lista perfetta per chi è alla ricerca di una serie televisiva da vedere!

Care ragazze, cercate serie tv che vi appassionino, ricche di gossip, amore, moda e tant’altro? Siete decisamente nel posto giusto. Vi offriamo una lista di serie televisive su Netflix che non potrete lasciarvi sfuggire: da quella cult, vecchia ma sempre bellissima da rivedere, a nuovi episodi, nuove storie, nuovi protagonisti! Scegliete ciò che fa per voi, buona lettura e buona visione!

Serie tv Netflix per ragazze: le più belle da vedere

La prima serie tv da consigliarvi è Gossip Girl: non ha forme bisogno di presentazioni ma se c’è qualcuna che ancora non l’ha vista, questo è il momento! E’ una serie statunitense che stupisce ed appassiona il suo pubblico: è un mondo fatto di lustrini ed intrighi ambientato a Manhattan. Le vicende narrate ruotano intorno alle vite di giovani dell’Upper East Side che giocano a fare gli adulti con feste, eventi mondani, alberghi, amori e negozi super lussuosi. La voce narrante è quella di Gossip Girl, una blogger di cui nessuno conosce la vera identità e che si diverte a svelare ogni segreto dei protagonisti sulla propria pagina web.

Riverdale è un’altra serie televisiva statunitense che vi consigliamo: ambientata in una piccola città americana, racconta la storia di Archie Andrews che esplora l’oscurità nascosta dietro la sua immagine apparentemente perfetta. Il genere è teen drama: in ogni stagione c’è un mistero da risolvere (un omicidio, l’identità del serial killer, attacchi) al quale di collegano altri eventi connessi. L’intero corso è raccontato da un narratore.

Elite è una serie è una serie spagnola che ha conquistato tutto il pubblico di Netflix: tra gli attori ritroviamo alcuni dei protagonisti di La Casa di Carta. Tratta tematiche importanti come il sesso, la tossicodipendenza, l’omosessualità, il razzismo nel mondo dei giovani: segue la vita di tre giovani di umili origini che si trasferiscono a Madrid per frequentare un prestigioso istituto. Il loro arrivo non sarà facile perchè gli studenti privilegiati non renderanno la loro vita semplice.

You è una serie statunitense di genere thriller psicologico. Joe è il protagonista: libraio di New York si innamora di una giovane donna. Il suo amore diventa ossessione tanto da trasformarlo in un violento. La serie è stata accolta positivamente dalla critica.

Sex education è una serie britannica creata per Netflix: racconta la storia di Otis, comune adolescente figlio di una terapista sessuale di fama internazionale. La sua vita è stata sempre invasa dal lavoro della mamma: quando frequenterà il liceo, tutti scopriranno le abilità terapeutiche di Otis e gli propongono di diventare il ‘terapista sessuale’ degli studenti.

The Good Place è una serie fantasy prodotta negli Stati Uniti. La protagonista è una donna di nome Eleonor che si sveglia nell’aldilà ed incontra Michael, il suo mentore, nel ‘The good place’ ovvero ‘paradiso’, premio per aver condotto una vita giusta. Eleonor si accorge di esser stata mandata lì per sbaglio essendo imperfetta ma non lo ammette e prova a diventare una persona eticamente migliore.

Le terrificanti avventure di Sabrina è la serie televisiva statunitense di genere paranormale: ricordate Sabrina Spellman? beh, è tornata! Questa serie racconta sempre le sue avventure da quando, compiuti 16 anni, scopre di essere metà umana e metà strega. Insieme ai poteri magici ha il compito di combattere le forze maligne che ostacolano la sua vita.

Tredici è una serie molto chiacchierata: la storia ruota attorno alle vicende che seguono l’omicidio di un giovane, Hannah Baker, la quale ha registrato tredici motivi che l’hanno spinta a fare questo terribile gesto. E’ una serie che ha fatto discutere: nel luglio 2019 Netflix, dopo aver parlato con dei medici, ha deciso di tagliare la scena del finale della prima stagione che mostrava una scena molto cruda.

Una mamma per amica è la serie televisiva andata in onda anche su Canale 5 che ha conquistato tutti! Otto stagioni con 157 episodi: la storia racconta la vita di madre e figlia, Lorelai e Rory. Le due hanno uno splendido rapporto: la serie ha ricevuto molti consensi per i dialoghi profondi, per i temi trattati e le performance degli attori. Consigliatissima!