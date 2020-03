Uomini e Donne, scoppia una lite furibonda al Trono Over: “Sei una cafona”; ecco cosa è accaduto nella puntata andata in onda oggi.

Oggi, 13 marzo 2020, è andata in onda una nuova scoppiettante puntata del Trono Over di Uomini e Donne. Si tratta dell puntata dedicate agli over 35 e alle loro avventure amorose. Puntate sempre più seguite dal pubblico, che ormai sembra preferire di gran lunga gli Over al più longevo Trono Classico. E anche oggi, in studio è accaduto davvero di tutto. Tra sfilate, lacrime ed emozioni, non poteva mancare una lite furibonda. Protagonista della discussione l’opinionista Tina Cipollari. Ma attenzione: stavolta non ha litigato con Gemma Galgani! Bensì con un’ex fiamma della Galgani, Jean Pierre, il quale ha avuto qualcosa da ridire sulla vulcanica opinionista. Parole forti alle quali, naturalmente, Tina non ha esitato a replicare. Sono volate parole davvero forti in studio, sia da un lato che dall’altro. Ecco cosa è accaduto.

Uomini e Donne, scoppia una lite furibonda al Trono Over: “Sei una cafona”, Tina contro Jean Pierre

Una lite davvero furiosa, quella scoppiata durante la puntata del Trono Over in onda oggi. A scontrarsi verbalmente, in modo molto acceso, sono stati l’opinionista Tina Cipollari e il cavaliere Jean Pierre. È stato quest’ultima a dare il via alla discussione, affermando che fare gli opinionisti non significa offendere la gente nel modo in cui lo fa Tina ogni giorno: “Sei una maleducata, una cafona nata!”, ripete Jean Pierre con toni molto alti. L’opinionista non ci sta e controbatte con toni altrettanto accesi: “Ma sarai tu un gran cafone! Vergognati! Ma come ti scateni? Tu pensi di essere un uomo di classe? Meglio che mi chiudo la bocca”. Secondo Tina, il cavaliere non si è comportato bene nel programma, finora, con le donne. E dovrebbe dare il buon esempio, invece di fare il perbenista Ma Jean Pierre non sembra placarsi: “Io non ti reputo cafona, ti comporti da cafona! Se deve continuare questa persona così, io non ci vengo più perché è una maleducata!

Insomma,sono volate parole davvero forti tra i due protagonisti del Trono Over. Una discussione molto accesa, durante la quale Maria De Filippi è dovuta intervenire più volte per placare gli animi, soprattutto della sua opinionista. Che, come sempre, non le manda a dire! E voi, da che parte state? Siete d’accordo con il cavaliere o con la Cipollari?