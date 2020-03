Amici 19, cos’è successo dopo la terza puntata andata in onda venerdì 13 Marzo? Ecco tutte le impressioni di ciascun concorrente in gara.

Come raccontato in diversi nostri articoli, la terza puntata di Amici 19 è stata molto ma molto ricca. Le esibizioni di ciascun concorrente sono state formidabili. Anche se, come ben sapete, non sono affatto mancati i colpi di scena. Non soltanto, infatti, è stato eliminato dal gioco Valentin in modo del tutto inaspettato, ma nel corso della puntata anche Javier ha abbandonato lo studio televisivo per poi ritornarvi qualche istante dopo su sollecitazione di Maria De Filippi. Insomma, un appuntamento molto impegnativo per la padrona di casa. La domanda che adesso, senza alcun dubbio, vi farete è: cosa sarà mai successo dopo la terza puntata? Della reazione di Valentin subito dopo la sua eliminazione, ve ne abbiamo parlato. Gli altri suoi compagni di scuola, invece, cosa avranno mai pensato? Vediamo tutti i dettagli.

Cos’è successo dopo la terza puntata di Amici 19?

Amici 19 sta quasi per terminare. Come svelato dalla padrona di casa ad inizio terza puntata di venerdì 13 Marzo, mancano soltanto altre tre puntate e, finalmente, scopriremo chi dei ragazzi rimasti in gioco verrà eletto vincitore. In attesa, però, di questo momento, è bene che voi sappiate che la terza puntata non è stata affatto facile. In primis per Maria De Filippi. Che, dopo l’abbandono di Javier, si è scontrata in diretta televisiva con Alessandra Celentano, insegnante di danza classica del programma. In secundis, anche per i ragazzi. Le sfide e le esibizioni di ciascuno di loro sono state tantissime e, soprattutto, più che imperdibili. Anche se, come detto precedentemente, non sono affatto mancati i colpi di scena. Per questo motivo, cosa sarà successo dopo la puntata?

Ovviamente, al momento è ancora tutto ‘top secret’. Anzi, per dirla meglio, è ancora tutto da scoprire. Terminata la terza puntata, ciascun talento è ritornato in casetta. E, senza alcun dubbio, avranno commentato insieme quanto accaduto in diretta. Ma, al momento, non ci è dato sapere cosa è successo. Soprattutto, come avrà reagito Valentin alla sua eliminazione? E Javier, inoltre, come commenterà il suo momento ‘no’? Insomma, si suppone che il daytime di quest’oggi sarà davvero interessante.