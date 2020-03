Nel corso della terza puntata di Amici 19, Maria De Filippi si è scagliata contro uno dei professori della scuola: lo scontro in diretta.

Una puntata di Amici 19 imperdibile e, soprattutto, ‘scoppiettante’. Nell’appuntamento andato in onda venerdì 13 Marzo, è successo praticamente di tutto. A partire da Nyv che, dopo diverse momenti di sconforto vissuti in questa settimana, non ha avuto la possibilità di esibirsi. Fino all’eliminazione inaspettata di Valentin. Ma non solo. Perché, come raccontato anche in un nostro recente articolo, nel corso della diretta, Javier ha deciso di abbandonare lo studio. Secondo il ballerino cubano, il giudizio che, pochi istanti prima, era stato dato a lui e a Nicolai non era affatto giusto. E, per questo, ha deciso di lasciare la scuola. Tuttavia, ancora prima che Giuliano Peparini convincesse il ballerino a restare, è avvenuto uno scontro furioso tra Maria De Filippi e uno dei professori della scuola. Ecco perché e, soprattutto, cosa è successo.

Maria De Filippi si scaglia contro un professore ad Amici 19: cos’è successo

Javier non è affatto da solo in questa ‘polemica’ contro i giudici della giuria di Amici 19. Al sua fianco, c’è Alessandra Celentano. Che, per dare ragione al ballerino classico, ha chiaramente detto che la danza non è solo espressività, ma molto altro ancora. È proprio a questo punto che Maria De Filippi, costretta a fronteggiare la volontà del cubano di abbandonare la scuola, si scaglia contro di lei. ‘Alessandra, la giuria ha il diritto di votare ciò che vuole. E tu non sei autorizzata a dire ad un ragazzo, che in questo momento è preso da una crisi isterica, ‘hai ragione’. Perché un ragazzo va calmato e fatto ragionare. E non deve essere fomentato’, queste le iniziali parole che la padrona di casa rivolge all’insegnante di danza classica. Dal canto suo, la Celentano ribatte che la reazione di Javier è dettata dal voto della giuria che, in termini di danza, è incompetente. ‘Tu sei l’eccellenza della danza? Non capisco cosa fai ad Amici, perché non dirigi la Scala?’, controbatte la conduttrice.

Nonostante, però, Javier sia rientrato in studio. E, soprattutto, sia stato convinto da tutti a rientrare in gara, la lite tra Maria De Filippi ed Alessandra Celentano non si è affatto placata. Anzi, è proseguita successivamente. Tanto che, ad un certo punto dello scontro, la padrona di casa ha sbottato e ha detto: ‘Se non ti volessi bene, ti caccerei a calci nel sedere’. Insomma, una puntata del talent più che imperdibile, no?