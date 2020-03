Ascolti tv 13 marzo: Amici di Maria De Filippi il programma più seguito

Ascolti tv, com’è andata la serata di venerdì 13 marzo? Amici su canale 5 e Ulisse – Il piacere della scoperta su Rai Uno: chi ha vinto?

La puntata di Amici 19 andata in onda nella serata di venerdì 13 marzo ha scatenato un bel po’ di polemiche. Si è partiti con Nyv ‘punita’ dai professori per il comportamento avuto nei giorni scorsi. Poi si è passati all’uscita improvvisa dallo studio da parte di Javier. Per finire all’eliminazione di Valentin. Insomma, una serata scoppiettante e molto impegnativa per Maria De Filippi che ha dovuto gestire una diretta non proprio semplice. Tutto ciò, sempre mantenendo le dovute distanze imposte dal Governo, senza il sostegno del pubblico in studio e senza ospiti. Ma come sono andati gli ascolti tv? I telespettatori hanno seguito Amici?

Ascolti tv, Amici 19 è il programma più seguito

Nonostante le polemiche, i colpi di scena e la difficoltà nella gestione, Amici si classifica al primo posto tra i programmi più seguiti di venerdì sera. Il programma ha raggiunto il 18.5% di share ed ha tenuto incollati allo schermo ben 4.345.000 spettatori. A fronteggiare Maria De Filippi, su Rai Uno, Ulisse – Il piacere della scoperta che ha comunque ottenuto un risultato più che buono col suo 12.9% di share e 3.458.000 telespettatori. Insomma, il programma più seguito del venerdì è stato quello di Maria. Adesso, non ci resta che scoprire cosa succederà prossimamente. Come avrà reagito Valentin dopo la puntata? Come avranno commentato i ragazzi l’uscita del ballerino?

Toni accesi tra Maria De Filippi ed Alessandra Celentano

E’ successo proprio mentre Javier lasciava il palco. Nervoso e molto dispiaciuto per la decisione della giuria, il ballerino ha lasciato lo studio. Alessandra Celentano sosteneva la sua tesi e gli dava ragione. Per questo, la conduttrice le ha detto che non doveva comportarsi così perché, come visto, avrebbe potuto ottenere soltanto scarsi risultati. Un battibecco abbastanza acceso tra le due che non si trovavano assolutamente d’accordo. A quanto pare, poi, tutto si è risolto con qualche sorriso ed una battuta.