Ballando con le Stelle sospeso: cosa vedremo su Rai Uno il sabato sera

Ballando con le Stelle sospeso: cosa vedremo in tv il sabato sera al posto dello show di Milly Carlucci.

L’emrgenza Coronavirus ha sconvolto ogni ambito del nostro Paese e, inevitabilmente, anche la programmazione della nostra tv ha subito cambiamenti. Molti programmi sono stati sospesi, per dare spazio a trasmissioni di informazione e cronaca in diretta. Tra le trasmissioni momentaneamente cancellate c’è anche Ballando con le stelle. Lo show del sabato sera di Milly Carlucci sarebbe dovuto andare in onda a partire dal 28 marzo. Ma, a causa del peggioramento della situazione in Italia, il programma è stato sospeso fino a data da destinarsi. Cosa vedremo quindi in tv il sabato sera? Ebbene, DavideMaggio.it ha svelato la ‘soluzione d’emergenza’ della Rai.

Ballando con le Stelle sospeso: in tv il sabato sera ci saranno le repliche di VivaRaiPlay!

Ballando con le stelle è tra i programmi cancellati a causa della terribile emergenza santaria che sta interessando il nostro Paese. Lo show della Carlucci dedicato al ballo è tra i più seguiti di sempre: un appuntamento imperdibile per tanti italiani di sabato sera. Ma cosa andrà in onda quini nel penultimo giorno della settimana? La decisione della Rai è quella di mandare in onda il meglio di VivaRaiPlay!, la trasmissioni di Fiorello andata in onda qualche mese fa sulla piattaforma RaiPlay. Il conduttore ha detto sì e Il meglio di Viva Rai Play farà compagnia agli italiani, in questo momento difficile, già a partire da sabato 21 marzo. Il programma dovrebbe durare per tre settimane, fino al 3 aprile.

Dal prossimo sabato, quindi, Fiorello tornerà su Rai Uno. Salvo imprevisti, la trasmissione di Rai Play si sconterà con Amici 19, che a partire dalla prossima settimana passerà da venerdì a sabato sera. E voi, cosa seguirete dal prossimo sabato?