Barbara D’Urso, dopo la pulizia delle mani altro tutorial imperdibile

Barbara D’Urso, dopo la pulizia delle mani arriva un altro tutorial imperdibile su Instagram: ecco cosa ha fatto stavolta la conduttrice, il video è diventato subito virale.

Barbara D’Urso è una grande protagonista della tv italiana, soprattutto in questo periodo di grande difficoltà per il nostro Paese dovuto all’emergenza Coronavirus. Tutti gli italiani sono chiusi in casa per cercare di limitare il contagio, e anche la tv ha subito le conseguenze di questa incredibile situazione. Molti programmi sono stati annullati, in Rai come anche sui canali Mediaset. Tra le trasmissioni ancora in onda c’è però Pomeriggio 5, che ogni giorno tiene compagnia al pubblico costretto in casa, ma soprattutto fa informazione sulla situazione attuale. Barbara D’urso, dunque, aggiorna quotidianamente gli italiani e lo fa con grande partecipazione ed emozione. Nei giorni scorsi la conduttrice ha fatto un video tutorial sul lavaggio delle mani, per insegnare a tutti il modo giusto per tenere lontano il virus. Il video è diventato subito virale, ma poco fa la D’urso ne ha fatto un altro, altrettanto imperdibile.

Barbara D’Urso, nuovo imperdibile tutorial su Instagram dopo quello sulla pulizia delle mani

Barbara D’urso qualche giorno fa ha fatto un tutorial in diretta a Pomeriggio 5, insegnando agli italiani il modo giusto in cui vanno lavate le mani per essere sicuri di debellare eventuali virus. Il video della conduttrice ha fatto in pochissimo tempo il giro del web ed è diventato virale, facendo anche molto sorridere e divertire. Poco fa la conduttrice ha pubblicato un altro video sul suo profilo Instagram, altrettanto imperdibile. Si tratta di un nuovo tutorial, stavolta sul modo giusto di lavare i denti. “Sono nel mio camerino e sto per andare a casa, ma voglio mostrarvi come si lavano i denti”, ha detto al conduttrice, che ha poi simulato un lavaggio utilizzando uno spazzolino senza dentifricio.

Il video di Barbara D’Urso ha ricevuto subito tantissimi like e commenti e di sicuro diventerà virale quanto il precedente.