Belen Rodriguez in forma perfetta: il balletto imperdibile in casa

Belen Rodriguez in forma perfetta: allenamento in casa per la showgirl argentina, il balletto è davvero imperdibile e incanta i fan su Instagram.

E’ un periodo molto difficile per l’Italia, che è messa in ginocchio dalla pandemia del Coronavirus. Il Governo ha imposto la quarantena a tutti gli italiani, che sono ‘costretti’ in casa e lo saranno ancora per diverse settimane. Anche i vip sono chiusi in casa e continuano a fare appelli e inviare messaggi alla gente affinché non esca, ma soprattutto cercano di tenere compagnia ai propri followers, con dirette e video sui social. Tra questi c’è anche Belen Rodriguez, che sta vivendo questa quarantena insieme alla sua famiglia. Lei e Stefano De Martino hanno anche partecipato alla raccolta fondi organizzata dai personaggi del mondo dello spettacolo per aiutare gli ospedali italiani a rafforzare i reparti di terapia intensiva. Anche per la showgirl argentina e suo marito non è facile vivere questo periodo di quarantena e i due stanno cercando di fare il possibile per ingannare il tempo insieme. Poco fa la conduttrice ha organizzato un vero e proprio allenamento casalingo, mettendo in mostra la sua perfetta forma con una mise super aderente, ma soprattutto ha fatto un balletto davanti alla telecamera davvero imperdibile.

Belen Rodriguez in perfetta forma: il balletto in casa è imperdibile, ecco il video che ha incantato i fan

Belen Rodriguez sa sempre come far impazzire i suoi fan. In questo periodo di quarantena forzata in cui è ‘costretta’ a rimanere in casa, la showgirl sta cercando di ingannare il tempo nel miglio modo possibile, ma soprattutto sta tenendo compagnia ai suoi fan con i video e le dirette sui social, dove è sempre presente, soprattutto in questi giorni. Tra ricette, tutorial di make up e buona musica, Belen regala momenti di allegria e distrazione ai suoi tantissimi followers. Poco fa sul suo profilo Instagram sono apparsi dei video davvero imperdibili. La showgirl argentina, infatti, ha deciso di fare allenamento in casa per non perdere la sua perfetta forma, e lo ha fatto in maniera davvero ‘singolare’, usando delle bottiglie d’acqua come pesi.

Belen ha una mise davvero super, che mette in evidenza perfettamente le sue forme esplosive. Top corto e leggins aderenti per la conduttrice, che mentre si allena mostra tutta la sua bellezza e soprattutto il suo fisico mozzafiato. Ma non solo. Tra un esercizio e l’altro, l’argentina si lascia andare anche a un balletto imperdibile davanti alla telecamera e fa impazzire i fan con i suoi movimenti sinuosi.

‘Pausa attiva’, scrive Belen, che con la sua bellezza fa volare la fantasia dei suoi tantissimi ammiratori, ma soprattutto regala un momento di leggerezza ai suoi fan in un momento davvero difficile.