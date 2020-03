C’è Posta Per Te, il matrimonio interrotto tra Gianluca e sua moglie dopo il tradimento: ecco cos’è successo tra i due in studio.

Questa sera su Canale 5 va in onda l’ultima puntata di C’è Posta Per Te. Dopo la storia di Carmelo, che ha chiesto alle sue tre figlie di accettare la storia con la sua compagna Simona, arriva in studio Gianluca, che chiede a sua moglie Serena di essere perdonato dopo averla tradita: ecco cos’è successo tra i due in studio.

C’è Posta Per Te, Gianluca chiede perdono a sua moglie dopo il tradimento: ecco cos’è successo

La seconda storia di C’è Posta Per Te è quella di Gianluca, che arriva in studio per invitare sua moglie Serena. I due si sono lasciati da alcuni mesi, perché lui ha tradito lei con una ragazza di 19 anni. Gianluca racconta che lui e sua moglie hanno avuto un periodo difficile, dovuto a un momento particolare del lavoro di lei e si sono allontanati. Gianluca racconta che Serena è una donna forte, non particolarmente espansiva, e in quel momento non si è sentito amato da lei. Quando ha conosciuto questa giovane, ha perso la testa per lei, anche perché lei lo faceva sentire importante. Col tempo, però, Serena ha scoperto questa relazione e soprattutto ha scoperto che lei non era realmente interessata a suo marito, ma solo al suo conto in banca e che aveva addirittura un’altra storia. Quando Gianluca si accorge di questo, lascia questa ragazza e torna con sua moglie. Dopo un periodo, però, questa ragazza ha avuto un incidente e lo ha fatto contattare dalla sorella. Gianluca e lei si rivedono e ricominciano a sentirsi e vedersi di nascosto. Poi, però, sua moglie scopre di nuovo tutto e lo lascia ancora una volta.

Quando Serena vede Gianluca si commuove, ma sembra davvero ferma nella sua decisione. La donna racconta che si è sentita umiliata anche perché quando ha scoperto per la seconda volta di essere stata tradita, lui le ha dato più volte della ‘pazza’ prima di ammettere il tradimento, facendola sentire sbagliata. “Ha speso 50mila euro in pochi mesi per lei. Ha perso totalmente la testa e le ha messo dietro anche un investigatore privato”, ha detto Serena, spiegando che non vuole vedere più suo marito anche perché, secondo lei, lui è tornato indietro solo perché ha scoperto che l’altra ragazza non era realmente interessata a lui, non perché è innamorato di lei: “Se la ragazza di 19 anni non l’avesse tradito, lui ora starebbe con lei”.

Serena è ancora innamorata di suo marito e lo ammette, ma ammette anche che da qualche mese ha recuperato un po’ di serenità dopo questa storia che l’ha ‘massacrata’. Maria De Filippi prova a far ragionare Serena, chiedendole anche quali siano i lati positivi di suo marito: “E’ generoso, e si è visto”, risponde ironicamente Serena, “è simpatico, divertente, ma anche stupido”, ha aggiunto Serena, prendendo tutti gli applausi del pubblico. Gianluca ha più volte chiesto perdono a sua moglie e alla fine lei ha deciso di aprire la busta, sottolineando però che questo non significa che da domani il loro matrimonio torna felice come prima e che ha bisogno di tempo per riacquistare fiducia in lui.