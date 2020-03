Chi è la moglie di Luca Laurenti? Conosciamo il nome: Raffaella Ferrari. Il loro rapporto ‘libero’ e tanti altri retroscena

Chi è la moglie di Luca Laurenti? Si chiama Raffaella Ferrari e, almeno da quanto possiamo vedere dai social, di loro due insieme non ci sono tracce. Soltanto alcune vecchie immagini pubblicate su dei settimanali. Si tratta di una donna molto riservata e che, evidentemente, non ama apparire in pubblico. Sebbene non abbiamo molte informazioni su di lei, a raccontarla è stato proprio suo marito, Luca. Si sono conosciuti grazie a Paolo Bonolis: sì, ha fatto lui da ‘collante’ tra i due. Poi, tutti gli eventi si sono susseguiti naturalmente. Nel 1994 si sono sposati ed hanno avuto un figlio. Ma com’è il loro rapporto? Cosa ha raccontato Luca Laurenti, negli anni, di sua moglie?

In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, Luca Laurenti ha dichiarato: “Con Raffaella me ‘so risolto. Mi ha fatto uscire da ‘na mezza depressione, mi ha dato l’equilibrio. Lei è l’elemento quadrato, terreno della coppia”.

Ma non è tutto qui. Luca Laurenti ha parlato ancora del rapporto con sua moglie che, stando a quanto riportano diverse fonti, era lì con lui durante l’intervista a Gazzetta: “Ho una visione dell’amore. Faccio due esempi. Entro e vedo mia moglie a letto con un altro. Scatta la gelosia e uccido. Oppure, capisco che a mia moglie piace e condivido il suo piacere. Invece de strillà, me tolgo le mutande e mi ci metto pure io. Il primo atteggiamento genera violenza. Il secondo moltiplica l’amore. Io rispetto il piacere dell’altro. Sono il suo trampolino qualsiasi scelta faccia. Vuoi andare in America, vai. Vuoi fare l’amore, fai. Il progetto comune resta intatto. Io, Raffaella me la risposo cento volte. Nulla ci separa. Non queste str…zate. Il nostro rapporto non è basato sul c…zo”. Una visione molto singolare dell’amore e dei sentimenti che possono unire due persone. D’altronde, ognuno vive la vita, l’amore e la passione a proprio modo. Luca è buddhista e considera la fedeltà come un qualcosa di ‘accessorio’ rispetto ad altri valori.