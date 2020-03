Giuliana De Sio trovata positiva al Coronavirus: l’attrice l’ha annunciato con un lungo post sulla sua pagina Facebook, ecco le sue parole

Il temibile virus proveniente dalla Cina ha messo letteralmente in ginocchio il nostro paese. La Lombardia, il Veneto e l’Emilia Romagna sono le regioni più colpite, ma nessuna regione è esente dal contagio. Proprio per questo motivo, il governo italiano ha allargato totalmente la zona rossa, proclamando l’intero paese come “zona protetta”. Gli italiani sono stati ‘costretti’ a limitare i propri spostamenti, uscendo di casa solo per motivi di lavoro, di salute o per andare a fare la spesa. I contagi nel frattempo aumentano, così come il numero di ricoverati in terapia intensiva e soprattutto il numero di morti. L’Italia attende il picco di contagi, che potrebbe arrivare tra la fine di marzo e l’inizio di aprile. Restano chiuse le scuole e le università. Sospese anche le attività sportive.

Coronavirus, Giuliana De Sio positiva

Il temibile virus cinese ha colpito anche personaggi abbastanza noti. Celebri sono i casi nel mondo del calcio: dal difensore della Juventus Rugani ai calciatori della Sampdoria, fino all’allenatore dell’Arsenal Arteta. Anche l’attrice Giuliana De Sio è stata trovata positivo: ad annunciarlo egli stessa con un lungo post sulla sua bacheca Facebook. L’attrice ha rotto il silenzio dopo due settimane: “Sono in isolamento allo Spallanzani da due settimane per aver contratto il virus con annessa polmonite in tournée a metà febbraio“. L’attrice poi racconta come abbia vissuto queste giornate e soprattutto quali sono state le difficoltà più grandi: la solitudine e la mancanza di respiro. Dopo una brutta notizia, però, ce n’è una buona: “Il virus è sconfitto” dice l’attrice “sono al terzo tampone negativo, anche se molto indebolita. Vogliatemi bene“. La De Sio poi chiude il post spiegando cosa avviene negli ospedali: “I metodi sono a dir poco sbrigativi e ti senti più abbandonato che mai. Anche se so cosa succede nel mondo, voglio uscire“. Nei prossimi giorni probabilmente terminerà il periodo di isolamento allo Spallanzani e l’attrice sarà dimessa dall’ospedale romano.

I film più celebri dell’attrice

La De Sio è un’attrice molto apprezzata. Una delle pellicole di maggior successo di Giuliana è sicuramente “Scusate il ritardo“, dove l’attrice recita accanto a Massimo Troisi. La De Sio ha recitato anche in “Io, Chiara e lo Scuro“, “Cento giorni a Palermo“, “Casablanca, Casablanca“, “Se lo scopre Gargiulo” e molti altri ancora. Di recente l’attrice è stata impegnata anche in televisione in moltissime fiction di successo come “L’onore e il rispetto” ed ha partecipato anche a Ballando con le Stelle.