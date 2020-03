Coronavirus, primi casi positivi a Cerveteri: l’appello del sindaco

Primi casi positivi di Coronavirus a Cerveteri, comune nella regione Lazio, l’appello del sindaco alla popolazione: “Non uscite di casa”

Il temibile virus proveniente dalla Cina ha letteralmente messo in ginocchio il nostro paese. Le regioni più colpite sono la Lombardia, il Veneto e l’Emilia Romagna, ma nessuna regione è esente dal contagio. Il paese è stato proclamato “zona protetta” e gli italiani sono stati ‘costretti’ a limitare gli spostamenti, uscendo di casa solo per motivi di salute, di lavoro e per andare a fare la spesa. L’Italia attende il picco, che dovrebbe arrivare tra fine marzo e inizio aprile.

Coronavirus, primi casi positivi a Cerveteri

Primi casi positivi nel comune di Cerveteri, nella regione Lazio, ad annunciarlo è il sindaco del comune. Si tratta di un nucleo familiare di 3 persone conviventi e di un uomo. Il primo cittadino ha lanciato un appello molto importante: “Invito tutti i cittadini e le cittadine di Cerveteri a restare in casa. Muovetevi soltanto per le motivazioni strettamente necessarie”.

Per gli italiani si tratta del primo weekend in quarantena. La maggior parte dei nostri connazionali stanno rispettando le norme dettate dal governo. Queste servono per evitare il contagio di massa. Alcuni abitanti del Nord Italia, però, ieri notte hanno raggiunto nuovamente le regioni del Sud.