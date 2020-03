Stasera Italia, Veronica Gentili: quanti anni ha e chi è il suo fidanzato?

Chi è Veronica Gentili e cosa sappiamo sulla sua vita privata, è fidanzata oppure no?

Tra i programmi che sembrano resistere nel palinsesto televisivo di questo straordinario periodo storico c’è Stasera Italia Weekend, condotto, questa sera non da Barbara Palombelli, ma da Veronica Gentili. Non tutti però forse conoscono bene questa straordinaria conduttrice che intrattiene e affronta diversi casi di cronaca e di attualità per tutti i telespettatori. Noi allora, come sempre, siamo qui per raccontarvi tutto il possibile su di lei. Dall’età, passando per la carriera e anche per la vita privata e il fidanzato di Veronica Gentili.

Vita privata e carriera di Veronica Gentili

Classe 1983, Veronica nasce a Roma ed è la figlia di un noto dirigente della RAI. Dopo il diploma presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico ha iniziato a recitare e a prendere parti a spettacoli e programmi tv. Ma non solo, Veronica lavora anche come giornalista per il Fatto Quotidiano e, come sappiamo, conduce Stasera Italia Weekend. Veronica Gentili è una conduttrice, attrice di teatro e giornalista italiana che viene praticamente sempre ricordata per la sua clamorosa lite con Vittorio Sgarbi. La ragazza nasce come attrice, ma la sua grande cultura, passione per la letteratura e politica ha deciso di buttarsi anche nel mondo del giornalismo. Durante la trasmissione Dalla Vostra Parte aveva avuto una fortissima litigata con Vittorio Sgarbi ed è diventato un momento storico perché la conduttrice era riuscita a tenergli testa senza minimamente farsi intimorire. Prima di diventare conduttrice di Stasera In Tv la donna è stata opinionista in diversi programmi su La7.

Veronica è fidanzata oppure no?

Per quanto riguarda il fidanzato di Veronica Gentili non abbiamo informazioni. La conduttrice infatti non ama parlare della sua vita privata e infatti non ha mai informato nessuno della sua situazione sentimentale privata.

Non sappiamo nemmeno se abbia un fidanzato oppure no, l’unica foto paparazzata che la riguarda risale al 2013 quando è stata beccata a cena con il suo collega, Marco Travaglio. Sappiamo però che è appassionata di fitness e che oltre alla lite con Sgarbi ha dato anche dell’ubriacone in un fuori onda a Vittorio Feltri. Motivo per cui ha ricevuto il Tapiro D’Oro.