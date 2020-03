Vite al Limite, Dottor Nowzaradan: il messaggio social che commuove

Il messaggio social del Dottor Nowzaradan di Vite al Limite ha commosso i suoi fan.

Il Dottor Nowzaradan è diventato ormai una sorta di icona nella televisione mondiale. I suoi programmi in cui prende in cura le persone obese e cerca di riportarli ad una vita normale vengono sempre molto seguiti. Vite al Limite, così si chiama in Italia, verrà riproposto anche questa sera su Real Time, Canale 31 e potremo così vedere molte storie interessanti di persone che inizieranno a lottare per tornare alla normalità. Il Dottor Nowzaradan, molto attivo sui social, ha pubblicato da poco un post motivazionale che ha commosso molte persone.

Il messaggio del dottor Nowzaradan di Vite al Limite

Il dottor Nowzaradan è diventato una sorta di icona per le persone obese che vogliono e cercano di dimagrire. Nei suo programmi vediamo queste persone come, nell’arco di un anno, intraprendono questo percorso. Chiaramente tra alti e bassi importanti, fino ad arrivare, si spera all’intervento di bypass gastrico. Nowzaradan, chirurgo iraniano-americano di 74 anni, specializzato in chirurgia vascolare e bariatrica ha così scritto sui suoi canali social questo post: Dobbiamo rispettare tutti, ma prima di tutto abbiamo un senso di rispetto per noi stessi e un senso di orgoglio per ciò che facciamo. Dobbiamo imparare a sollevarci e nel frattempo sollevare gli altri. Dobbiamo cambiare la nostra vita in meglio e allo stesso tempo la vita degli altri. Dobbiamo vivere cercando la felicità reciproca”. Un messaggio per i suoi pazienti, sicuramente, ma che dato il periodo storico va a toccare anche ognuno di noi nel suo intimo.

Chi è e cosa sappiamo di lui?

Per quanto riguarda la sua vita sappiamo che lavora in diversi ospedali in Texas, ma il luogo dove lo possiamo trovare maggiormente è la sua clinica a Houston dove viene anche girato Vite Al Limite. Sappiamo che ha studiato a Tehran e poi si è trasferito negli USA dove ha proseguito e migliorato ancora di più le sue tecniche, arrivando al successo. I suoi fan oggi lo chiamano Dottor Now ed è famoso non solo per gli interventi, ma anche per i suoi modi piuttosto bruschi e secchi nel modo di fare e di relazionarsi con i pazienti.

Sappiamo che ha una moglie, Dolores, da cui ha avuto tre figli e proprio Jonathan, uno di loro, è il produttore di Vite al Limite. In Italia, nel programma viene doppiato da Giorgio Lopez