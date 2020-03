Tutti i doppiatori e i personaggi famosi che hanno dato la voce ai protagonisti di Kung Fu Panda 3 stasera in tv.

Questa sera, su Italia 1, va in onda un cartone animato. La rete più young di Mediaset ha infatti deciso di studiare una programmazione per i più giovani che li possa allietare e non turbare in questi giorni di quarantena per il Coronavirus. Così stasera in tv vedremo Kung Fu Panda 3, l’ultimo capitolo della dolce e coraggiosa saga del panda Po.

La trama di Kung Fu Panda 3

Il terzo film di Kung Fu Panda è della serie di animazioni della Dreamworks Animation e il primo episodio è del 2008 con l’omonimo film. La storia racconta del panda che sconfigge prima la sua pigrizia e poi i malvagi Tai Lung e Lord Shen. Vediamo così in questo terzo episodio Po che deve sostituire il maestro Shifu come insegnante nel Palazo di Giada perché lui vuole andare in pensione. Po però dovrà confrontarsi con uno spirito maligno e guerriero, Kai. Sembra uno yak ed è anche famoso per essere chiamato la Bestia Della Vendetta, il Crea Vedove o il Maestro del Dolore. Niente di rassicurante insomma. Conosceva il maestro Oogway che lo considerava come un amico fraterno, ma la sete di potere di Kai lo ha portato sulla cattiva strada. Così Oogway lo aveva bandito nel Regno degli Spiriti, ma dopo 500 anni di esilio riesce a tornare nel mondo vero. Ecco che Po e i Cinque Cicloni scendono in campo per scongiurare questa minaccia.

Chi dà le voci ai personaggi di Kung Fu Panda 3?

Ora che sappiamo la trama probabilmente ci interesserà sapere di chi sono le voci dei protagonisti, sia in italiano che in americano. Tutti sono grandi attori!

Po: Jack Black – Fabio Volo

Shifu: Dustin Hoffman – Eros Pagani

Tigre: Angelina Jolie – Francesca Fiorentini

Li Shang: Bryan Cranston

Scimmia: Angelo Maggi -Jackie Chan

Vipera: Tiziana Avarista – Lucy Liu

Gru: Oreste Baldini -David Cross

Mantide: Simone Mori – Seth Rogen

Kai: Roberto Draghetti- J. K. Simmons

Li Shan: Paolo Marchese -Bryan Cranston