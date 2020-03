Amici 19, Alessandra Celentano rompe il silenzio: “Esprimo il mio dissenso”

Alessandra Celentano rompe il silenzio dopo la lite con Maria De Filippi nella scorsa puntata del serale di Amici 19: ecco le sue parole

Nella scorsa puntata del serale della diciannovesima edizione di Amici c’è stata una lite furiosa tra la professoressa Celentano e la conduttrice Maria De Filippi. La nipote di Adriano, infatti, è intervenuta in difesa di uno degli allievi che aveva deciso di abbandonare il talent show. La professoressa riteneva giusta la sua ‘protesta’, perchè la giuria aveva votato male durante la sua sfida. Il ballerino Javier, probabilmente fomentato dalle parole della Celentano, ha deciso di abbandonare lo studio. La De Filippi allora si è infuriata con la professoressa del talent show, arrivando addirittura a dichiarare: “Se non fossi mia amica, ti caccerei“. La conduttrice poi ha obiettato: “In questo momento Javier sta avendo una crisi e tu non puoi dirgli ‘Hai ragione’ “. Javier poi è rientrato in studio ed è stato convinto dal direttore artistico Giuliano Peparini a non abbandonare la gara. Anche in questo caso, la De Filippi ha sottolineato come l’atteggiamento di Peparini sia stato giusto rispetto a quello della Celentano. Nella stessa puntata, inoltre, c’è stato un altro abbandono: il ballerino Valentin si è lamentato con il programma ed ha deciso di abbandonare la gara.

Amici 19, Alessandra Celentano rompe il silenzio

A distanza di circa quarantotto ore dalla lite con Maria De Filippi, la Celentano ha deciso di rompere il silenzio, pubblicando un lungo post sui suoi canali social. La professoressa del talent show ha fatto un passo indietro, dichiarando: “Vorrei tornare sulla puntata di venerdì ed esprimere tutto il mio rammarico e dissenso nei confronti dei ragazzi che hanno manifestato la volontà di abbandonare il programma”. La Celentano ha spiegato che il talent show è un’opportunità che viene offerta ai ragazzi e questi non possono assolutamente buttarla all’aria. La professoressa ha raddrizzato il tiro anche nei confronti della giuria: “Amici è una scuola, ma Amici è anche una gara e non c’è nessuna divergenza di opinione tra le diverse giurie che possa autorizzare gli allievi ad un atteggiamento ingiusto e ingrato nei confronti di una intera trasmissione”. La Celentano si è assunta le proprie responsabilità e addirittura si è rimangiata le parole dette in trasmissione: “Siamo tre diverse giurie: tecnica, di professori ed esterna, e ciascuno di noi valuta i ragazzi secondo i propri criteri, diversi ma non per questo migliori l’uno dell’altro”. Ricordiamo, infatti, che durante la puntata aveva dichiarato che i tre giurati erano incompetenti riguardo alla danza.

Vedremo quale sarà l’atteggiamento della Celentano nelle prossime puntate del talent show di Canale 5. La professoressa sarà meno critica nei confronti dei colleghi?