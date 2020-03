Amici 19, nuovo cambio di programmazione per il serale: colpo di scena

Amici 19, c’è stato un nuovo cambio di programmazione per la messa in onda delle puntate del serale: un vero e proprio colpo di scena.

Siamo quasi giunti alle battute d’arresto per Amici 19. Composto da sei puntate totali, il serale di quest’anno si sta rivelando molto interessante. Ciascuna puntata andata in onda fino a questo momento si è dimostrata essere davvero imperdibile. Soprattutto quella andata in onda venerdì 13 Marzo. Quando, in diretta televisiva, è successo praticamente di tutto. A partire, quindi, dal duro provvedimento preso nei confronti di Nyv. Fino alla volontà di Javier di abbandonare il gioco. Ed, infine, l’eliminazione inaspettata di Valentin. La domanda che adesso tutti ci facciamo è: quando andranno in onda le ultime tre puntate di questa finale? Terminato C’è Posta per Te, il talent verrà spostato al sabato sera? Beh, la risposta è no! Anzi, in queste ultime ore, c’è stato un nuovo cambio di programmazione. Ecco di che cosa parliamo.

Amici 19, nuovo cambio di programmazione: quando andrà in onda il serale

Sabato 14 Marzo, come ben sapete, è andata in onda l’ultima puntata di C’è Posta per Te. Che, come sempre, si è dimostrato un ottimo successo. Ecco. Al suo posto verranno trasmesse le ultime tre puntate di Amici 19? Fino a qualche ora fa, come raccontato anche in un nostro recente articolo, sembrava proprio di si. Invece, non lo è affatto. A dare la notizia a tutti i followers del programma ci ha pensato il profilo social ufficiale del talent. Qualche ora fa, su Instagram, è stato pubblicato un post abbastanza esaustivo. Ecco di che cosa parliamo:

Ebbene si. La quarta puntata del serale e, presupponiamo, anche tutte le altre restanti andranno in onda il venerdì. Insomma, un vero e proprio colpo di scena, c’è da dirlo. Tutti noi eravamo convinti che, terminato C’è Posta per Te, Amici 19 si spostasse al sabato sera. Invece, non è affatto così. Siete pronti ad assistere ad una puntata elettrizzante? Beh, noi non vediamo l’ora.

Cosa è successo dopo la terza puntata di venerdì 13 Marzo?

Come raccontato precedentemente quindi, la terza puntata di Amici è stata davvero imperdibile. Le esibizioni di ciascun concorrente sono state incredibili. Come altrettanto lo sono stati anche i colpi di scena. Ma cosa sarà successo subito? Come abbiamo potuto vedere dal daytime andato in onda su Canale 5 sabato 14 Marzo, ciascun talento ha fatto ritorno nella casetta. E non soltanto ha avuto la possibilità di parlare con uno dei suoi cari, ma non si è affatto risparmiato dal commentare quanto accaduto in diretta televisiva.