“Avanti un altro” sospeso inseme ad altri programmi della rete del Biscione: ecco la reazione inaspettata del conduttore Paolo Bonolis

Il Coronavirus ha letteralmente messo in ginocchio l’Italia. Le regioni più colpite sono Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Nessuna regione, però, è esente dal contagio. Il governo italiano ha proclamato l’intero paese “zona protetta”. Gli italiani dovranno ridurre gli spostamenti, uscendo di casa solo per motivi di lavoro, di salute e per andare a fare la spesa. Il temibile virus proveniente dalla Cina ha stravolta anche i palinsesti televisivi. Molti programmi sono stati sospesi, altri invece stanno andando in onda senza pubblico in studio. Tra le varie trasmissioni sospese, risulta esserci anche Avanti un altro, programma in onda nella fascia preserale su Canale 5 e condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti.

Avanti un altro sospeso: la reazione di Paolo Bonolis

La rete del Biscione ha deciso di sospendere anche il programma condotto da Bonolis. Questa la nota pubblicata da Mediaset: “Per evidenti problemi organizzativi legati all’emergenza sanitaria, quattro appuntamenti Mediaset vengono rimodulati a partire da lunedì 16 marzo 2020” la note poi prosegue “Le registrazioni delle nuove puntate dei tre programmi riprenderanno non appena la situazione lo consentirà“. La sospensione del programma ha generato una reazione inaspettata da parte del conduttore, che su Facebook ha commentato: “Non capisco. Le nostre puntate sono tutte già registrate. Gli ascolti sono ottimi e la gente, in questi giorni difficili, rintraccia in esse un momento di svago. Perché interromperci quando il prodotto è completo?”. Secondo Bonolis, le puntate dello show televisivo sarebbero già state registrate e quindi potrebbero essere mandate in onda. Il conduttore non riesce a spiegare la decisione presa dalla rete del Biscione. Ricordiamo che, insieme allo show condotto da Bonolis, sono stati sospesi anche Uomini e Donne, Forum e Mattino Cinque. Se da una parte il programma di Federica Panicucci e quello di Maria De Filippi sono stati sospesi a data da destinarsi, per Forum e il programma di Bonolis andranno in onda le repliche nella stessa fascia oraria.

Il conduttore non riesce comunque a giustificare la scelta della sua rete e si sfoga con un post su Facebook. Tra i commenti, molti sono dalla sua parte. Il programma, infatti, è molto amato dagli italiani e già da qualche anno riesce a tenere testa negli ascolti a “L’Eredità“, quiz show in onda in contemporanea su Rai Uno. Ricordiamo che anche il programma di Insinna è stato sospeso, così come quello di Amadeus. Sia Rai che Mediaset sperano che la situazione rientri il prima possibile per riprendere la programmazione abituale.