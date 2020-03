L’emergenza Coronavirus continua ed è per questo motivo che Barbara D’Urso, a poche ore dalla diretta di Live, ha condiviso un messaggio social: i dettagli.

Non stiamo vivendo un periodo affatto facile, questo è un dato certo. L’emergenza Coronavirus nella nostra penisola è iniziata, all’incirca, tre settimane fa. Ed, ancora adesso, continua a farsi sentire. È proprio per questo motivo che numerosi programmi televisivi se ne stanno occupando costantemente. Lo sta facendo, ad esempio, Mattino Cinque e Pomeriggio Cinque. E lo continuerà a fare, tra pochissimi istanti, anche Barbara D’Urso. Durante la puntata di domenica 15 Marzo di Live, la conduttrice campana affronterà ulteriormente questa drammatica realtà. Tuttavia, a poche ore dal debutto, la padrona di casa ha voluto condividere un importante messaggio sul suo canale social ufficiale. Lo sappiamo: la D’Urso è molto attiva. Ed è per questo motivo che, pochissime ore fa, ha voluto fare un avviso a tutti i suoi followers e telespettatori.

Barbara D’Urso, il messaggio sul Coronavirus a poche ore da Live

Lunedì 16 Marzo saranno esattamente 7 giorni da quando il premier Giuseppe Conte ha stabilito Italia ‘zona protetta’. È stata proprio questa la difficile, ma inevitabile decisione che il Capo del Governo ha dovuto prendere per contenere il contagio da Coronavirus. Bisogna stare a casa, quindi. È proprio questa una delle principali regole del decreto governativo da rispettare per fare in modo che tutta questa tragica realtà finisca bene e, soprattutto, al più presto. Da quel momento, sono stati davvero tantissimi i Vip che hanno voluto fare un appello ai loro sostenitori. ‘State a casa’, recitano la maggior parte dei loro messaggio. L’ultimo risale a qualche ora fa. Quando Barbara D’Urso, a poche ore dalla diretta di Live, ha voluto condividere un video con i suoi sostenitori. In suddetto video, la conduttrice campana non soltanto ha tenuto a ribadire quanto sia importante rispettare per filo e per segno le parole del premier Conte, ma ha anche voluto specificare di quando questa situazione terminerà e tutto ci sembrerà più bello.

‘Sono giorni che vi dico di stare a casa. È un sacrificio che dobbiamo fare tutti’, inizia in questo modo il breve video di Barbara D’Urso condiviso sul suo canale social ufficiale. Ribadendo quante attività possano compiersi all’interno della propria abitazione: leggere, scrivere e tanto altro ancora. E, poi, continua: ‘Quando ci sarà concesso di uscire, sarà ancora più bello’. Insomma, un messaggio che, dati i tempi che corrono, è davvero importante. Bisogna restare a casa, insomma. Soltanto così possiamo sconfiggere il Covid-19.

