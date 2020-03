Bella da morire, con Cristiana Capotondi: trama, cast, personaggi e puntate della nuova fiction in onda da stasera dalle 21:20 su Rai Uno

Una nuova fiction sbarca in prima serata su Rai Uno da stasera a partire dalle 21:20. Altra fiction al femminile che prenderà il posto de ‘La vita promessa’ con Luisa Ranieri, record d’ascolti, che ci ha tenuto compagnia fino alla scorsa settimana. Un cast d’eccezione, quasi interamente al femminile, a partire dalla protagonista, la bellissima Cristiana Capotondi. Una miniserie Crime, è composta da 4 puntate incentrate sulla risoluzione della scomparsa di Gioia, che andranno in onda la domenica sera in prima serata su Rai Uno. La fiction è stata girata la scorsa estate tra la Capitale e i piccoli comuni dei dintorni. Scopriamo insieme la trama di questa nuova fiction tutta al femminile, il cast e i personaggi.

Bella da morire con Cristiana Capotondi: trama, cast, personaggi e puntate

Trama:

Eva Contini è un’ispettrice di Polizia dal carattere duro e scontroso, frutto di un passato molto difficile e mai superato. La detective nelle sue indagini è sempre affiancata dall’amica Magistrato, Giuditta Doria e dal bizzarro, ma geniale medico legale Anita Mancuso. Al fianco di Eva ci sarà anche una figura maschile, molto importante, sia per la risoluzione delle indagini, sia per i suoi problemi personali, il poliziotto Marco Corvi. I quattro indagheranno instancabilmente sulla morte di Gioia Scuderi, donne bellissima e soprannominata ‘la regina dei cuori infranti’. Gioia oltre ad essere bellissima, coltivava il sogno di divenire famosa. Sogno purtroppo infranto dal ritrovamento del suo cadavere in fondo ad un lago.

La fiction è divisa in quattro puntate, in cui vedremo l’ispettrice Eva e il suo team alle prese con la caccia all’assassino si Gioia. Coprodotta da Rai Fiction e Cattleya è diretta da Andrea Molaioli. La fiction intende portare nelle case dei telespettatori un tema di particolare importanza, che negli ultimi anni si sta diffondendo sempre più, il femminicidio e la violenza domestica. In questa storia vedremo due donne diverse, eppure con un filo invisibile che le lega.

Cast:

Cristiana Capotondi veste i panni dell’ispettrice Eva Contini

Lucrezia Lante Della Rovere veste i panni del Magistrato Giuditta Doria

Margherita Laterza veste i panni del Medico Legale Anita Mancuso

Matteo Martani veste i panni del poliziotto Marco Corvi

Elena Radonicich

Anna Ferruzzo

Gigio Alberti

Paolo Sassanelli

Fausto Maria Sciarappa

Non ci resta che aspettare stasera per vedere insieme questa nuova e avvincente fiction.