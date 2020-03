C’è Posta per Te chiude col botto: ascolti record per l’ultima puntata della trasmissione di Maria De Filippi.

È andata in onda ieri, sabato 14 marzo 2020, l’ultima puntata di questa stagione di C’è Posta per Te. Puntata che, come sempre, ha regalato tantissime emozioni, grazie anche alla presenza dei due super ospiti Al Bano e Romina Power. Storie strappalacrime alternate a siparietti esilaranti: è questo il giusto mix che rende la trasmissione di Maria De Filippi una delle più amate della nostra tv. E, quindi, delle più seguite. Il programma del sabato sera ha ottenuto ascolti altissimi sin dalla prima puntata. E, quello di ieri sera, è stata la puntata più vista dell’anno. Scopriamo i dati.

C’è Posta per Te chiude col botto: ascolti record per l’ultima puntata, 7,1 milioni di spettatori

Un sabato sera da ricordare, quello di ieri sera per Maria De Filippi. L’ultima puntata di C’è Posta per te ha ottenuto ascolti record, diventando il sabato più visto dell’anno. Il programma di Canale 5 è stato seguito da 7,1 milioni di telespettatori, per uno share pari al 28,6%. Numeri da capogiro, quelli ottenuti da C’è Posta per te, complice anche l’emergenza Coronavirus, che ha costretto gli italiani a restare in casa. Il programma della De Filippi vince alla grande la serata (7.185.000 spettatori), ma anche per le altre reti non va male: il film Black or White su Rai 1 è stato visto da 2,5 milioni di spettatori, per uno share pari al 10,1%, mentre su Italia 1 Kung Fu Panda 3 ha ottenuto il 6,9% (2.044.000 spettatori).

Sulle altre reti: su Rai 2 Petrolio Files Antivirus è stato visto da 1,4 milioni di spettatori (5,1 %); su Rai 3 Sapines – Un solo pianeta ha ottenuto il 4,4%, con 1,1 milioni di spettatori; su Rete 4, Speciale Stasera Italia al 3,2 %, con 946 mila spettatori netti.