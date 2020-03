Chi è Cristiana Capotondi: età, carriera e vita privata dell’attrice

Chi è Cristiana Capotondi: scopriamo insieme l’età, la carriera cinematografica e la vita privata dell’attrice e dirigente sportiva

Cristiana Capotondi è un’attrice di origini Romane molto amata e apprezzata, non solo in Italia, ma anche all’Estero. Con un curriculum davvero invidiabile, la Capotondi è partita da lontano, iniziando la gavetta con spot pubblicitari e piccoli ruoli nelle serie tv. Cristiana nel corso della sua carriera ha vinto numerosi premi, e ha preso parte a film di incredibile spessore, acclamati dal pubblico e dagli esperti. Molti anche sono stati i suoi ruoli in film che nel tempo sono divenuti iconici per generazioni di adolescenti. Andiamo quindi ora a scoprire qualcosa in più sulla sua età, la carriera e la vita privata.

Chi è Cristiana Capotondi: età, carriera e vita privata

Cristiana Capotondi nasce il 13 settembre 1980 a Roma, da padre cattolico e madre ebraica. Cresce nel quartiere di Monteverde a trastevere esordisce alla recitazione a soli 13 anni nella miniserie ‘Amico Mio’ con Massimo Dapporto e l’anno seguente recita in ‘Italian Restaurant’ con Gigi Proietti e Nancy Brilli. Tre anni dopo all’età di 16 anni ottiene il ruolo della figli di Cesare Appio in S.P.Q.R. di Aurelio De Laurentis. In quegli anni lavora anche per gli spot della Mulino Bianco e della Maxibon. Nel 1995 è al cinema con ‘Vacanze di Natale ’95’ con Massimo Boldi e Luke Perry. Nel 2000 recita al fianco di Lino Banfi, Stefania Sandrelli e Ben Gazzara in ‘Piocuto dal cielo’ e poi in ‘Compagni di scuola’. Successivamente sul piccolo schermo reciterà in ‘Il giovane Casanova’ e ‘Orgoglio’, mentre al cinema avrà due ruoli che l candideranno al Nastro D’Argento come miglior attrice protagonista: ‘Christmas in love’ e ‘Volevo solo dormirle addosso’. Nel 2005 raggiunge un altro grande obiettivo, la laurea in Scienze della Comunicazione all’Università La Sapienza di Roma. Nel 2006 riceve la nomination ai David di Donatello come miglio attrice protagonista per il ruolo di Claudia in ‘Notte prima degli esami’ con Vaporidis e Faletti. Successivamente reciterà di nuovo al fianco di Nicolas Vaporidis in ‘Come tu mi vuoi’. Nel 2007 è protagonista di altri 2 film che hanno contribuito a consacrare la sua carriera: ‘I Vicerè’ e ‘Scrivilo sui muri’. L’anno successivo è al fianco di Alessio Boni e Mariangela Melato nel remake del celebre film di Alfred Hitchcock ‘Rebecca, la prima moglie’. Nel 2010 è la principessa Sissi nell’omonima serie tv e l’anno successivo è stata testimonial del Giro D’Italia. Prende parte anche ai film ‘la peggior settimana della mia vita’ e ‘La kryptonite nella borsa’, per cui ha ricevuto un’altra candidatura ai David di Donatello. Nel 2013 è al fianco di Claudia Gerini e Sabrina Impacciatore in ‘Amiche da Morire’ e lo stesso anno è in ‘La Mafia uccide solo d’estate’ con la regia di PIF. Nel 2018 esce nelle sale ‘Nome di donna’ di Marco Tullio Giordana dove si affronta il tema delle molestie sulle donne. Nel 2020 è di nuovo sul piccolo schermo con ‘Bella da Morire‘.

Da sempre grande appassionata di calcio, nel 2018 Cristiana annuncia la sua candidatura a vicepresidente della Lega Pro, che verrà poi accettata il 6 novembre del 2018. Sentimentalmente è stata legata a Nicolas Vaposidis e Primo Raggiani, poi nel 2006 incontra Adrea Pezzi, con cui ha una relazione duratura tutt'oggi.