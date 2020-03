Chi è Matteo Martari: età, carriera e vita privata dell’attore

Chi è Matteo Martari: scopriamo insieme l’età, la carriera cinematografica e la vita privata dell’attore co protagonista di ‘Bella da Morire’

Matteo Martani è un attore ed ex modello italiano, divenuto celebre per alcune sue interpretazioni di grande spessore. Par alcuni anni è stato il personaggio cattivo di ‘A un passo dal Cielo’, che lo ha reso ancora più celebre al pubblico Italiano. Attualmente è impegnato sul piccolo schermo con ‘Bella da Morire‘ al fianco di Cristiana Capotondi e Lucrezia Lante della Rovere. Scopriamo insieme qualcosa in più sulla sua età, la vita privata e la carriera.

Matteo Martani nasce a Verona il 12 Dicembre del 1983 ed è un attore e modello. In età adulta si trasferisce a Milano dove inizia a lavorare come modello per dei noti brand di moda come: Moschino, Mash, Franklin e Marshall, Woolrich, Diesel e molti altri. Ma da sempre la sua passione è quella della recitazione, così inizia a studiare presso la scuola di teatro ‘Quelli di Grock’ a Milano. Finiti gli studi di recitazione si trasferisce a Roma e nel 2012 debutta in ‘Un angelo è sceso a Babilonia’. Nel 2013 è in scena con ‘Yerma’ di Maurizio Salvalalio e dopo inizia anche il suo debutto in tv e al cinema. Nel 2014 è nel cast di Under The Series con Gianmarco Tognazzi, Giorgio Colangeli, Valentina Bellè e Chiara Iezzi e l’anno successivo è in ‘La felicità è un sistema complesso’. Sempre nel 2016 veste i panni del poliziotto protagonista Andrea Russo, in ‘Non uccidere’, che interpreterà nuovamente nella seconda stagione. Nel 2016 è al fianco di Luisa Ranieri nella miniserie ‘Luisa Spagnoli’, dove interpreta Giovanni Buitoni, prima amante e poi compagno della Spagnoli, la cui storia d’amore ha ispirato il Bacio Perugina. Nello stesso anno recita in Hundred to go, in collaborazione con BMW, in onda su Fox. Successivamente arrivano due ruoli molto importanti, quello del maestro Kroess in ‘Un passo dal Cielo 4’ e il vicequestore Francesco Visentin in ‘Sotto copertura 2 – La cattura di Zagaria’. Accanto a lui in quest’ultimo telefilm vediamo Claudio Gioè e Alessandro Preziosi. Nel 2018 interpreta Luigi Tenco in ‘Fabrizio De Andrè – Principe libero’, e nello stesso anno prende parte alla seconda stagione de ‘I bastardi di Pizzofalcone’ nel ruolo del Magistrato Buffardi, con Alessandro Gassman e Carolina Crescentini.

Nel 2019 torna sul grande schermo in ‘La dea Fortuna’ sotto la regia del grande Ferzan Otzpetek. Della sua vita privata sappiamo ben poco, però possiamo dirvi che è molto attivo sui social network, soprattutto su Instagram!