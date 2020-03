Clizia Incorvaia è stata una delle protagoniste del GF VIP: sapete che è già comparsa in tv, non in un reality però? Vi sveliamo tutto.

Ha lasciato il segno in questa edizione in corso del Grande Fratello VIP: Clizia Incorvaia è stata squalificata dal reality diverse settimane fa per aver usato delle parole spiacevoli durante un litigio con Andrea Denver. La modella, dopo Sarcina, ha ritrovato l’amore nella casa più spiata d’Italia al fianco di Paolo Ciavarro: i due hanno fatto molto chiacchierare e la loro love story ha fatto emozionare tutti. E mente lo aspetta a Fregene, finito il programma, sul web impazzano tante curiosità sull’ex concorrente del GF VIP: sapete che, prima del successo, era già comparsa in tv? Ecco di costa parliamo!

Clizia Incorvaia Gf Vip: dove l’abbiamo già vista prima de successo in tv

Clizia Incorvaia è nota a tutti per esser l’ex moglie di Francesco Sarcina, cantante de Le Vibrazioni, e la scorsa estate la coppia attirò l’attenzione di tutti per un presunto tradimento della modella con l’amico di entrambi, Riccardo Scamarcio. L’abbiamo vista nella casa del Grande Fratello VIP con tutta la sua bontà e dolcezza: ha ritrovato l’amore nel reality al fianco di Paolo Ciavarro ed insieme hanno fatto battere migliaia di cuori. Ha dovuto abbandonare la casa dopo aver detto parole spiacevoli nei confronti di Andrea Denver durante una lite: il reality ha deciso di squalificarla.

Ma sapete che l’ex gieffina, prima del successo, è già comparsa in tv? Clizia ha partecipato al video clip della canzone ‘Guardami negli occhi‘, brano uscito nel 2003 di Paolo Meneguzzi. La riconoscete? Questo uno screen dal video della canzone: