Cristiano Ronaldo in prima linea contro il Coronavirus: il campione portoghese ha deciso di dare il suo contributo trasformando i suoi hotel in ospedali. Magnifico gesto del campione di calcio.

L’intero mondo sta vivendo un momento davvero difficile: il Coronavirus continua a far vittime ed i contagiati aumentano in ogni stato. Tutti cercano di dare un piccolo contributo per uscire presto da questa situazione così complicata: in molti aiutano con donazioni sostanziose per ospedali e raccolte fondi. Anche il campione di calcio, Cristiano Ronaldo, ha deciso di dare il suo contributo in questa emergenza sanitaria con un meraviglioso gesto: pagherà di tasca propria i medici ed il personale che lavoreranno.

Cristiano Ronaldo, lotta al Coronavirus: trasforma i suoi hotel in ospedali

Dopo l’Asia, il paese maggiormente colpito dal Coronavirus è l’Italia: l’intero stivale è in auto-isolamento. Situazione simile stanno iniziando a viverla in Francia ed in Spagna: anche il Portogallo comincia ad avere problemi. Tutti i sistemi sanitari iniziano ad avere grandi difficoltà visti i numerosi contagiati che hanno bisogno di cure. Ha deciso di scendere in campo il campione, Cristiano Ronaldo, che in Portogallo possiede numerosi alberghi. L’attaccante della Juventus ha deciso di mettere a disposizione le sue strutture per trasformarle in ospedali: pagherà lo stesso calciatore i medici ed il personale che lavoreranno nei suoi hotel. Un gesto estremamente nobile e magnifico per aiutare il suo paese: la notizia la riporta il portale ‘Marca‘.

Anche altri calciatori stanno dando il loro contributo in questo periodo così buio per il mondo. Con grande altruismo giocatori di Serie A hanno effettuato molte donazioni agli ospedali. Dzeko della Roma e Nainggolan del Cagliari hanno donato per lo Spallanzani di Roma, Insigne del Napoli ha donato 100 mila euro agli ospedali della sua città. Anche Bonucci della Juventus ha donato 120 mila euro all’ospedale di Torino che tempo fa ha curato suo figlio.