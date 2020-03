Donatella Rettore: “L’esame istologico non va bene, mi devono rioperare in fretta”, la confessione della cantante arriva sui social.

“Ieri hanno avuto il risultato dell’esame istologico e…non va bene. Mi debbono rioperare e in fretta”. Con queste parole Donatella Rettore mette al corrente i fan della sua malattia. La cantante veneta comunica di essere stata già operata allo IOV, Istituto Oncologico Veneto, ma che c’è necessità di un nuovo intervento. Un messaggio apparso sui profili social di Donatella qualche ora fa. Profili che, in poco tempo, sono stati invasi dai commenti dei fan e amici della cantante.

“Ve lo dico tanto in mezzo alla bufera sarà solo un tuono in più“. Inizia così il messaggio che Donatella Rettore ha scritto ai suoi followers, qualche ora fa. Una confessione davvero toccante, quella della cantante, che rivela che presto sarà nuovamente operata, dopo aver avuto i risultati di un esame istologico. Una notizia trisce, che ha lasciato di stucco i fan dell’amatissima Rettore. Ecco il post pubblicato dalla cantante sul suo profilo Instagram:

“Abbiate cura di Claudio, ma non chiamatelo ora, è già scosso di suo”, scrive Donatella del marito Claudio Rego, il musicista al quale è legata da più di 40 anni. Un messaggio nel quale la Rettore non dimentica di dire ai fan ‘vi voglio bene’, accompagnando lo scritto con un’immagine che grida ‘I Love You’. E i followers della cantante non hanno perso tempo a far sentire anche il loro, di amore. In poco tempo il post è stato invaso dai likes e commenti per la cantante: messaggi di solidarietà e incoraggiamento per Donatella. Non mancano le parole di alcuni volti noti della tv:

Non possiamo che unirci a tutti loro e mandare un forte abbraccio ad una delle cantanti più amate del nostro Paese. Forza Donatella, andrà tutto bene.