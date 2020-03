Elettra Lamborghini svela alcuni dettagli sul matrimonio con Afrojack

Elettra Lamborghini, attraverso le stories di Instagram, ha svelato alcuni dettagli sul matrimonio con Afrojack: ecco le sue parole

Elettra Lamborghini è una delle cantanti più amate e seguite soprattutto sui social. La popstar di caratura internazionale è esplosa grazie al singolo Pem Pem, raggiungendo una grossa notorietà in Italia e nel resto del mondo. La rampolla della famiglia Lamborghini conta più di cinque milioni di seguaci su Instagram. Il suo account è molto seguito, così come le sue stories e le sue foto, che sono sempre piene di like. Dallo scorso dicembre, inoltre, il suo cuore ha iniziato a battere ufficialmente per Afrojack, deejay olandese anch’egli di fama mondiale. La loro relazione è stata resa nota solo qualche mese fa, quando il deejay ha sorpreso la sua compagna facendole una straordinaria proposta di matrimonio. I due si trovavano in vacanza sulla neve, quando Afrojack si è inginocchiato ed ha chiesto la mano alla sua compagna. La risposta di Elettra ovviamente è stata sì. La Lamborghini sta preparando il matrimonio proprio in questi giorni.

Elettra Lamborghini, i dettagli del suo matrimonio

Cresce l’attesa per le nozze di Elettra e Afrojack. La cantante ha annunciato che si sposerà in Italia, ma non si conosce ancora il luogo. La rampolla della famiglia Lamborghini, approfittando di questi giorni di quarantena ‘forzata’, sta preparando il matrimonio. Oggi pomeriggio, durante una sessione di domande e risposte su Instagram, la Lamborghini ha svelato ai fan alcuni dettagli del giorno tanto atteso. La cantante ha innanzitutto svelato che si sposerà con l’abito bianco. Le nozze, inoltre, saranno riservatissime: “Ci saranno poche persone. Noi siamo abbastanza riservati“. Sicuramente le sue nozze saranno seguite da una troupe di paparazzi, ma non sappiamo se qualche settimanale o qualche programma televisivo avrà l’evento in esclusiva.

La cantante ha anche annunciato di volere due figli, ma spera che il suo corpo non si deformi in seguito alla gravidanza.