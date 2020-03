Grande Fratello Vip, volano frecciatine nella Casa: “Messinscene patetiche!”; ecco cosa è accaduto poco fa nella Casa più spiata della tv.

Proseguono le avventure dei ‘vipponi’ nella Casa del Grande Fratello Vip. La quarta edizione del reality ha regalato emozioni sin dalle prime puntate. Il conduttore Alfonso Signorini ha messo su un cast davvero stellare e i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Protagoniste assolute del reality sono, senza dubbio, Antonella Elia e Valeria Marini. Quest’ultima è diventata concorrente ufficiale del GF Vip solo qualche settimana fa, ma le è bastato poco per diventare uno dei personaggi centrali del reality. Anche a causa delle continue liti e discussioni con quella che è diventata la sua ‘rivale’ più grande nella Casa: proprio la Elia! I battibecchi tra le due si susseguono senza sosta. E anche le frecciatine. Qualche ora fa, è stata Antonella a rivolgere parole non proprio ‘gentili’ nei confronti della sua coinquilina. Scopriamo cosa è accaduto.

Grande Fratello Vip, volano frecciatine nella Casa: “Messinscene patetiche!”, Antonella Elia vs Valeria Marini

Non c’è molta simpatia tra Antonella Elia e Valeria Marini, questo ormai è chiaro a tutti. E, per le due concorrenti del GF Vip, sembra proprio che ogni occasione sia buona per lanciarsi frecciatine. È accaduto anche qualche ora fa, quando Antonella e Sossio hanno deciso di fare uno scherzo ad Antonio Zequila. Uno degli scherzi più classici: il gavettone a letto. Ma, mentre i due concorrenti organizzavano il loro piano, Valeria Marini commentava: “Ha detto che non sta bene. Fate voi, ma secondo me è meglio che evitate.” La Marini ha suggerito agli altri di non fare lo scherzo, essendo Antonio influenzato. Ma Antonella Elia non reagisce bene alle parole di Valeria e replica: “Dobbiamo farlo quando non c’è! Queste messinscene patetiche, che protegge la gente per finta! Che pena, che pizza!“. Insomma, per Antonella il comportamento di Valeria non è reale. Ma la Marini controbatte a sua volta: “Antonio mi ha detto ‘Digli che sto male ho preso l’antibiotico’. Proteggere? Io faccio quello che voglio, se una persona non sta bene…“. Anche in questa occasione, insomma, Antonella e Valeria non si sono trovate d’accordo! Niente di nuovo, nella Casa del Grande Fratello Vip!

La prossima puntata del reality andrà in onda il prossimo mercoledì e Antonella Elia è una delle candidate all’eliminazione. In nomination con lei Fabio Testi e Adriana Volpe. Chi tra i tre dovrà abbandonare definitivamente la Casa?