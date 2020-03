Chi è Olivia Paladino, la fidanzata di Giusppe Conte

Chi è la fidanzata di Giuseppe Conte, il premier al centro dell’attenzione in questo periodo di emergenza per il Coronavirus.

Dietro ad un grande uomo c’è sempre una grande donna. Vero. Ma chi è la figura femminile che sostiene il premier Giuseppe Conte in questo periodo così complicato di emergenza per il Covid-19? Lei si chiama Olivia Paladino, ha 39 anni, ed è la first lady italiana, anche se non è sposata con Conte.

Il premier Conte: chi è la sua compagna

Abbiamo visto il nostro Premier in questi giorni impegnato in situazioni complicate legate all’emergenza del n-Covid 19 e le scelte che ha fatto sono drastiche, ma necessarie. Mentre siamo a casa quindi in attesa che i contagi calino e che la situazione torni il più possibile nella normalità, potrebbe venirci la curiosità di scoprire chi è la fidanzata di Giuseppe Conte. Lei si chiama Olivia Paladino ed è molto riservata. L’abbiamo vista pochissime volte in giro e, in quelle rare occasioni, si è sempre mostrata elegantissima e molto fine al suo fianco.

Chi è Olivia Paladino e che lavoro fa?

Olivia gestisce insieme alla sorella l’hotel Plaza di Via del Corso a Roma. Lei è editorial manager e quindi si occupa essenzialmente di marketing, eventi e manifestazioni di vario genere. Compresi gli allestimenti interni dell’Hotel in caso di eventi importanti come quando il film con Keanue Reeves è stato girato proprio nelle sale dell’hotel. Sulle origini della bella fidanzata del Premier Conte sappiamo che sua mamma, Ewa Aulin, arrivò in Italia da Stoccolma negli anni ’70 e girò diversi film con Alberto Lattuada, Tinto Brass e Alberto Bevilacqua. Conobbe poi il costruttore edile Cesare Paladino e dal loro amore incredibile nacque Olivia. Una donna magnifica che assomiglia molto alla mamma attrice con la sua bellezza nordica, tipica di Stoccolma. I due stanno insieme da ormai diverso tempo e il loro amore è molto forte tanto che Conte e Olivia stanno crescendo insieme Eva, la figlia di lei nata da una precedente relazione.

Un amore di quelli forti, sinceri e pieni di sorprese. Già perché una donna così bella con un uomo così di polso come Conte non possono che fare una bella coppia che lascia il pubblico a casa pronto a scoprirne di più!