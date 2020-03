Mattino 5 è stato sospeso dalla rete del Biscione: sui social arriva la reazione di Federica Panicucci, ecco le sue parole

Il Coronavirus ha letteralmente messo in ginocchio l’Italia. Secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile, sono oltre ventimila i contagi. Aumentano anche il numero di morti, mentre cresce la speranza per il numero di guariti. Le regioni più colpite restano la Lombardia, il Veneto e l’Emilia Romagna. Nessuna regione, però, è esente dal contagio. Il governo italiano ha imposto la quarantena ‘forzata’ per tutto il paese. Gli italiani dovranno restare a casa e uscire solo per motivi di lavoro, di salute o per andare a fare la spesa. La maggior parte dei nostri connazionali sta rispettando queste norme, mentre alcuni hanno preso uno degli ultimi treni per scendere nelle regioni del Sud Italia. Un atto assolutamente da condannare.

Il temibile virus proveniente dalla Cina ha stravolto anche i palinsesti televisivi. Molti programmi, come La Corrida, Ballando con le Stelle o Avanti un altro, sono stati sospesi, mentre altri stanno andando in onda senza il pubblico in studio.

Mattino 5 sospeso: la reazione di Federica Panicucci

La rete del Biscione ha preso gli ultimi provvedimenti riguardo quattro programmi della fascia del day time. Come si legge dalla nota pubblicata da Mediaset, “per evidenti problemi organizzativi legati all’emergenza sanitaria, quattro appuntamenti Mediaset vengono rimodulati nella programmazione a partire da lunedì 16 marzo 2020“. I quattro programmi in questione sono: Mattino Cinque, Uomini e Donne, Forum e Avanti un altro. I primi due sono stati sospesi a data da destinarsi, mentre gli altri andranno in onda in replica nella stessa fascia oraria. La decisione di Mediaset ha lasciato di stucco Paolo Bonolis, che si è sfogato sul suo account Instagram: “Non capisco“. Il conduttore, infatti, ha spiegato che le puntate di Avanti un altro sono già state registrate molto tempo fa e di conseguenza sarebbero potute andare in onda. Diversa, invece, la reazione della Panicucci, che sempre su Instagram ha commentato: “Ciao a tutti, spero di tornare presto a tenervi compagnia come ho sempre fatto al mattino. Vi abbraccio forte e continuate a scrivermi qui”. La conduttrice sembra aver preso con filosofia la scelta di Mediaset di rinviare il suo programma. Mattino Cinque, come tutti gli altri programmi che sono stati rinviati, dovrebbero tornare in onda regolarmente appena la situazione sarà rientrata. Gli italiani sperano sia entro i primi giorni di aprile.

Non è ancora arrivato invece il commento di Francesco Vecchi, co-condutture insieme alla Panicucci del programma in onda la mattina su Canale 5.